Полнолуние в ноябре 2022: как притянуть удачу и не навлечь беду

Что нужно делать, чтобы привлечь удачу в полнолуние последнего месяца осени.
Полнолуние в ноябре 2022 пройдет в созвездии Тельца. Луна достигнет максимума в 13:02 по киевскому времени. Чем опасен может быть пик лунного роста и как привлечь удачу, разобрался Главред.
О том, в какие дни лунного цикла стоит проявить максимальную осторожность, а когда можно браться за воплощение смелых идей, читайте в материале: Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни.
Полнолуние в Тельце благоприятное время для развития и достижения финансовой стабильности. Это наилучшее время, когда от размышлений стоит переходить к решительным действиям. В этот день открываются новые возможности, поэтому ничего нельзя откладывать на завтра. Это время для выполнения монотонной рутинной работы и любди творческого склада характера могут испытывать трудности. Однако луна в Тельце – это время обучения новому и самопознания.
Полнолуние 8 ноября 2022: что можно делать
Луна в Тельце обеспечивает приподнятое настроение и уверенность в собственных силах. Вам хочется стабильности и постоянства в отношениях. Проведите это день с близкими и родными людьми, окружите любимых вниманием и заботой. В общении старайтесь не затрагивать острых тем и провоцировать конфликтные ситуации.
В финансовых вопросах Луна в Тельце благоволит тем, кто действует продуманно, не поддаваясь мимолетным эмоциям. В этот день стоит обдумывать и анализировать материальное положение, сводить доходы и расходами и подумать, на чем можно сэкономить. Посмотрите на краны, если через них капает вода, может утекать ваше финансовое благополучие.
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Не забывайте позаботиться и о своих потребностях. Помимо любимого занятия можно побаловать себя питательными масками из натуральных ингредиентов, расслабляющей ванной с аромамаслами или солевыми ванночками для ног, которые справятся с отеками. В день полнолуния стоит ограничить употребление жидкости, чтобы не вызвать отеки.
Полнолуние в ноябре 2022 – что нельзя делать
- В период полнолуния не стоит сорить деньгами, расточительство приведет к серьезным последствиям.
- Нельзя брать в долг и одалживать деньги.
- В полнолуние стоит отложить поездки и путешествия, в дороге могут произойти неприятные вещи.
- С началом новых проектов стоит повременить, как и увольняться и менять работу.
- Нельзя стричься, красится и делать маникюр и педикюр.
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