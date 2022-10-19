УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

19 октября 2022, 14:03

Какие дни лунного цикла помогут привлечь удачу, а когда стоит внимательно присмотреться к окружению.

Лунный календарь ноябрь 2022
Лунный календарь на ноябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Лунный календарь на ноябрь 2022 расскажет, в какие дни стоит остерегаться неприятностей и быть предельно осторожными, а когда энергия небесного светила благоприятна для любых начинаний и может принести максимальную пользу.

О том, какие повороты судьбы преподнесет представителям зодиакального круга последний месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Фазы Луны в ноябре 2022

Для того, чтобы правильно распланировать месяц и подстроить важные мероприятия под "правильный" день, когда лунная активность может усилить успех и привлечь удачу, необходимо знать фазы цикла. В дни полнолуния и новолуния стоит умерить любую активность и проявлять аккуратность.

  • Растущая Луна – с 1 по 7 ноября.
  • Полнолуние – 8 ноября в созвездии Тельца.
  • Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.
  • Новолуние – 22 ноября в созвездии Стрельца.

Благоприятные дни в ноябре 2022

Лунный календарь на ноябрь 2022 поможет узнать в какие дни сила небесного светила привлечет в жизнь удачу и деньги, усилит женственность и привлекательность.

24 ноября 2022 – новолуние в знаке Стрельца – первые и вторые лунные сутки могут запрограммировать весь последующий месяц. Именно поэтому важно сохранять оптимистичный настрой и не позволять вовлекать себя в конфликты и споры. Это время разобраться в своих истинных потребностях и желаниях и правильно расставить приоритеты. Первые лунные сутки больше подходят для планирования, чем воплощения своих идей в жизнь. Не стоит торопиться с решениями.

25 ноября 2022 – растущая Луна в знаке Стрелец – во второй лунный день энергия Луны может раскрыть ваш потенциал. Самое благоприятное время, чтобы сделать первый шаг на пути к своей мечте и достижению задуманного. Однако, действуйте честно, даже если возникает соблазн устроить свое счастье за счет другого. Таким образом, вселенная проверяет вас на прочность. Особо тщательно следите за мыслями и поступками.

28 ноября 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – это один из самых благоприятных дней первой четверти Луны. Усиливаются интуитивные способности, подсказки внутреннего голоса могут указать правильные решения и пути разрешения проблем. Удачный день, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и качества. Нужно использовать этот момент, чтобы внести позитивные изменения в любую важную сферу жизни. Идеи и мысли в этот день материализируются, поэтому не стоит упускать свой шанс.

Читайте такжеВ списках счастливчиков: 4 знака зодиака ждет большая удача до конца 2022 года

30 ноября 2022 – растущая Луна в Водолее – в это день каждое сказанное слово может иметь последствия в будущем. Поэтому стоит умерить критику и не скупиться на комплименты окружающим. Избегайте ссор и выяснений отношений. Все начатые дела стоит завершить до вечера, иначе они будут тянуться неприятным шлейфом.

Неблагоприятные дни в ноябре 2022

16 ноября 2022 – убывающая Луна во Льве – в этот день нужно больше думать и меньше говорить. Вы можете посмотреть на людей своего окружения под другим углом и узнать нелицеприятную правду. Вскроются все карты, и вы сможете увидеть кто друг, а кто прикрывается лицемерием, чтобы втереться в доверие. Будьте внимательны к деталям, в них могут скрываться важные подсказки.

22 ноября 2022 – убывающая Луна в Скопионе - приближение лунного цикла к финалу может вызывать беспричинную тревогу и переживания. Стоит всеми силами избегать негативных мыслей и отвлекать себя занятиями, которые приносят наибольшее удовольствие. В этот день стоит свести общение с окружающими, особенно если считаете себя доверчивым человеком, повышается вероятность, что ей могут воспользоваться в корыстных целях.

Читайте также:

лунный календарь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:19

У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

14:18

Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарийВидео

14:17

Как Шер или Мадонна: Вера Брежнева сменила псевдоним и спела украинскую "народную" песнюВидео

14:16

Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить всеВидео

14:16

Передача оружия - не прямое участие в войне: Яременко рассказал, что Украина может предъявить Ирану

Реклама
14:12

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

14:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

14:05

Путину нужно перемирие любой ценой: Жданов рассказал о новой тактике диктатораВидео

14:03

Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

13:45

"Безосновательные обвинения": Иран внезапно заявил о готовности к переговорам с Украиной

13:37

Оккупанты в панике: истерят из-за "наступления" ВСУ на ХерсонщинеВидео

13:30

Такого пышного цветения вы еще не видели: бабушкина подкормка для герани и всех растений

13:01

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

12:58

ВСУ могут освободить новые территории: бывший шеф ЦРУ назвал срокиВидео

12:55

Без дождя, но со снегом: появился неожиданный прогноз на ноябрь

12:37

Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы

12:32

Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУВидео

12:25

Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной областиВидео

12:24

Хватит не только детям, но и внукам и правнукам: раскрыты гонорары Пугачевой

Реклама
12:17

Из-за войны в Украине Запад может дополнительно ужесточить санкции против Ирана - эксперт

12:02

Победа Украины на поле боя не положит конец войне: Кислица указал на важный нюансВидео

11:48

Чистота и никаких запахов: как правильно мыть морозильную камеру

11:44

Путин слаб, поэтому в Москве уже началось распределение власти – политтехнологВидео

11:35

РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"Видео

11:31

Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

11:24

В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявили о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

11:22

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

10:59

"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс

10:51

Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – АрестовичВидео

10:16

В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозитВидео

10:15

"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в КиевеВидео

10:00

Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной ЦвилойВидео

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техникаВидео

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

Реклама
06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

06:00

С Ираном Россия не выиграет войну, но из-за их альянса может начаться Третья мировая – Яременко

05:32

Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весныВидео

05:20

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

05:00

Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – ГудковВидео

04:00

"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

03:56

"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

03:20

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

03:16

Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять