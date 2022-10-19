Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

Лунный календарь на ноябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Лунный календарь на ноябрь 2022 расскажет, в какие дни стоит остерегаться неприятностей и быть предельно осторожными, а когда энергия небесного светила благоприятна для любых начинаний и может принести максимальную пользу.

О том, какие повороты судьбы преподнесет представителям зодиакального круга последний месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Фазы Луны в ноябре 2022

Для того, чтобы правильно распланировать месяц и подстроить важные мероприятия под "правильный" день, когда лунная активность может усилить успех и привлечь удачу, необходимо знать фазы цикла. В дни полнолуния и новолуния стоит умерить любую активность и проявлять аккуратность.

Растущая Луна – с 1 по 7 ноября.

Полнолуние – 8 ноября в созвездии Тельца.

Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.

Новолуние – 22 ноября в созвездии Стрельца.

Благоприятные дни в ноябре 2022

Лунный календарь на ноябрь 2022 поможет узнать в какие дни сила небесного светила привлечет в жизнь удачу и деньги, усилит женственность и привлекательность.

24 ноября 2022 – новолуние в знаке Стрельца – первые и вторые лунные сутки могут запрограммировать весь последующий месяц. Именно поэтому важно сохранять оптимистичный настрой и не позволять вовлекать себя в конфликты и споры. Это время разобраться в своих истинных потребностях и желаниях и правильно расставить приоритеты. Первые лунные сутки больше подходят для планирования, чем воплощения своих идей в жизнь. Не стоит торопиться с решениями.

25 ноября 2022 – растущая Луна в знаке Стрелец – во второй лунный день энергия Луны может раскрыть ваш потенциал. Самое благоприятное время, чтобы сделать первый шаг на пути к своей мечте и достижению задуманного. Однако, действуйте честно, даже если возникает соблазн устроить свое счастье за счет другого. Таким образом, вселенная проверяет вас на прочность. Особо тщательно следите за мыслями и поступками.

28 ноября 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – это один из самых благоприятных дней первой четверти Луны. Усиливаются интуитивные способности, подсказки внутреннего голоса могут указать правильные решения и пути разрешения проблем. Удачный день, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и качества. Нужно использовать этот момент, чтобы внести позитивные изменения в любую важную сферу жизни. Идеи и мысли в этот день материализируются, поэтому не стоит упускать свой шанс.

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30 ноября 2022 – растущая Луна в Водолее – в это день каждое сказанное слово может иметь последствия в будущем. Поэтому стоит умерить критику и не скупиться на комплименты окружающим. Избегайте ссор и выяснений отношений. Все начатые дела стоит завершить до вечера, иначе они будут тянуться неприятным шлейфом.

Неблагоприятные дни в ноябре 2022

16 ноября 2022 – убывающая Луна во Льве – в этот день нужно больше думать и меньше говорить. Вы можете посмотреть на людей своего окружения под другим углом и узнать нелицеприятную правду. Вскроются все карты, и вы сможете увидеть кто друг, а кто прикрывается лицемерием, чтобы втереться в доверие. Будьте внимательны к деталям, в них могут скрываться важные подсказки.

22 ноября 2022 – убывающая Луна в Скопионе - приближение лунного цикла к финалу может вызывать беспричинную тревогу и переживания. Стоит всеми силами избегать негативных мыслей и отвлекать себя занятиями, которые приносят наибольшее удовольствие. В этот день стоит свести общение с окружающими, особенно если считаете себя доверчивым человеком, повышается вероятность, что ей могут воспользоваться в корыстных целях.

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