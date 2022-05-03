Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

Полнолуние в мае 2022 / depositphotos.com/

В последнем месяце весны Луна достигнет пика своего роста 16 мая в 7:14 по киевскому времени. В полную силу небесное светило войдет в созвездии Стрельца.

О том, какие дни станут успешными для новых начинаний, а когда лучше умерить любую активность, читайте в материале: Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца.

Полнолуние в Стрельце – мощный период. Созвездие Стрельца – активное и динамичное и усиливает влияние Луны, вызывая стремление узнавать новое и расширять свои горизонты. Усиливается желание помогать друг другу и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Любая посильная помощь вернется сторицей.

Полнолуние в мае 2022: что можно делать

Полнолуние 16 мая 2022 стоит провести неспешно, сбавив обороты и посвятив день раздумьям и планированию. Займитесь любимым хобби или отправляйтесь на прогулку.

Хороший день для творческих людей. Вы сможете раскрыть новые грани своего таланта и "словить музу". В это день вы сможете посмотреть на ситуации и отношения под другим углом. Это поможет найти пути решения проблем. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, которые долго вас тревожили.

Можно провести день полнолуния со своей второй половинкой. Однако стоит избегать острых тем и не провоцировать конфликтных ситуаций.

В день полнолуния не стоит проводить генеральную уборку. А вот необременительные домашние обязанности пойдут на пользу. Разложите вещи по местам и смахните пыль с полок. Вечером побалуйте домашних вкусным ужином.

Что нельзя делать в полнолуние

В день полнолуния эмоциональный фон довольно напряженный. Увеличивается вероятность разногласий и конфликтов с окружающими. Сдержать эмоции будет сложно, однако это может обернуться серьезными последствиями. Избегайте общения с людьми, которые вам неприятны.

Новые начинания стоит отложить на более благоприятный период. В день полной Луны они обернутся провалом и приведут к серьезным потерям.

Нельзя стричься и красить волосы, делать маникюр и педикюр.

Неблагоприятный день для садово-огородных работ. Растения в этот день более всего подвержены негативному влиянию небесного светила и любые манипуляции могут навредить.

Стоит воздержаться от трат и расточительства, обращения в кредитные организации. Не стоит давать в долг и одалживать деньги.

Нельзя сплетничать, врать, жаловаться на проблемы и неудачи.

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