Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь беду

Что категорически нельзя делать, чтобы не накликать неприятности и болезни.
В первом месяце лета Луна достигнет пика своего роста 14 июня в 13:51 по киевскому времени. Полнолуние в июне 2022 произойдет в созвездии Стрельца.
О том, какие дни месяца станут самыми опасными, а риск несчастного случая и аварий повысится, а в какие можно браться за любое дело и добиваться максимальных результатов, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.
Полнолуние в Стрельце – период сильной энергетики. Активный любознательный Стрелец, соединяясь с небесным светилом в фазу его полного "расцвета", усиливает желание к познанию нового и расширению горизонтов сознания. В этот день многие почувствуют себя воодушевленными, заряженными энергией. Эмоциональный фон дня будет позитивным.
Опасность полнолуния в огненном знаке – недостаток терпения. Всего и сразу добиться не получится и это вызывает приступы раздражение и склонность к необдуманному риску. А чрезмерная прямолинейность может оттолкнуть людей.
Полнолуние в июне 2022: что можно делать
Этот день стоит провести себе в удовольствие. Займитесь любимым делом или смените обстановку. Можно навестить родственников или напомнить о себе старым знакомым. Луна в Стрельце способствует душевному общению.
Энергию дня можно также направить в творчество. К вам может прийти вдохновение и позволит вам проявить свои скрытые таланты и возможности.
В день полнолуния ваше настроение может играть решающую роль. Не стоит поддаваться унынию и негативным переживаниям. Сохраняйте оптимизм и бодрый настрой – половина успеха.
Не противопоказаны в день полной Луны и мелкие домашние обязанности. А вот генеральная уборка может подождать.
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Что нельзя делать в полнолуние
- В день полнолуния стоит отложить любые новые начинания. Они могут обернуться провалом и у вас не хватит сил и возможностей, чтобы довести начатое до конца.
- Не стоит записываться в парикмахерскую, на маникюр и брови. Поход в салон красоты может забрать вашу энергию и подкосить здоровье.
- Нельзя сплетничать, обсуждать кого-то за его спиной, обманывать и жаловаться на проблемы и неудачи.
- Все работы в саду и огороде в полнолуние лучше отложить. Растения более всего подвержены негативному влиянию небесного светила.
- Нельзя одалживать деньги и брать в долг. Нужно воздержаться от необязательных трат.
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