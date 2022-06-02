Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь беду

Полнолуние в июне 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце лета Луна достигнет пика своего роста 14 июня в 13:51 по киевскому времени. Полнолуние в июне 2022 произойдет в созвездии Стрельца.

О том, какие дни месяца станут самыми опасными, а риск несчастного случая и аварий повысится, а в какие можно браться за любое дело и добиваться максимальных результатов, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

Полнолуние в Стрельце – период сильной энергетики. Активный любознательный Стрелец, соединяясь с небесным светилом в фазу его полного "расцвета", усиливает желание к познанию нового и расширению горизонтов сознания. В этот день многие почувствуют себя воодушевленными, заряженными энергией. Эмоциональный фон дня будет позитивным.

Опасность полнолуния в огненном знаке – недостаток терпения. Всего и сразу добиться не получится и это вызывает приступы раздражение и склонность к необдуманному риску. А чрезмерная прямолинейность может оттолкнуть людей.

Полнолуние в июне 2022: что можно делать

Этот день стоит провести себе в удовольствие. Займитесь любимым делом или смените обстановку. Можно навестить родственников или напомнить о себе старым знакомым. Луна в Стрельце способствует душевному общению.

Энергию дня можно также направить в творчество. К вам может прийти вдохновение и позволит вам проявить свои скрытые таланты и возможности.

В день полнолуния ваше настроение может играть решающую роль. Не стоит поддаваться унынию и негативным переживаниям. Сохраняйте оптимизм и бодрый настрой – половина успеха.

Не противопоказаны в день полной Луны и мелкие домашние обязанности. А вот генеральная уборка может подождать.

Читайте такжеГороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиака

Что нельзя делать в полнолуние

В день полнолуния стоит отложить любые новые начинания. Они могут обернуться провалом и у вас не хватит сил и возможностей, чтобы довести начатое до конца.

Не стоит записываться в парикмахерскую, на маникюр и брови. Поход в салон красоты может забрать вашу энергию и подкосить здоровье.

Нельзя сплетничать, обсуждать кого-то за его спиной, обманывать и жаловаться на проблемы и неудачи.

Все работы в саду и огороде в полнолуние лучше отложить. Растения более всего подвержены негативному влиянию небесного светила.

Нельзя одалживать деньги и брать в долг. Нужно воздержаться от необязательных трат.

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