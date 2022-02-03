Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать в полнолуние, чтобы дом обошли беды.
В последнем месяце зимы Луна войдет в пик своего роста в среду 16 февраля в 19:00 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в созвездии Льва.
Полнолуние во Льве – это хороший период, чтобы разложить по полочкам свои мысли и чувства и определиться со своими истинными желаниями. Эмоциональный фон дня положительный, вы можете чувствовать прилив энергии, который нужно расходовать рационально, не ввязываясь в сомнительные авантюры. Под влиянием полной Луны могут проявиться такие качества как хвастовство, самовлюбленность, эгоистичность. Люди склонны быть больше сосредоточенны на себе и своих потребностях и ставить их на первое место.
Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, в какие дни можно воплощать свои идеи, а в какие повышается риск травматизма, убытков и несчастных случаев.
Полнолуние в феврале 2022: что можно делать
Луна во Льве располагает к долгосрочному планированию. В этот день можно ставить цели и продумывать пути осуществления желаемого до малейших деталей.
До наступления полнолуния полезно очистить пространство вокруг себя и сделать уборку в доме. В этот день не нужно взваливать на свои плеч груз обязанностей, выполняйте текущие дела и те, которые откладывались в долгий ящик. Хорошо довести до конца начатое.
Эмоциональный фон в полнолуние нестабилен, возможно возникновение конфликтных ситуаций. Поэтому важно не поддаваться порывам эмоций, которые могут усугубить ситуацию. Нужно искать компромисс или обходить острые углы.
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Полнолуние 16 февраля – хороший день для процедур очищения организма. Детокс пойдет на пользу здоровью и поможет укрепить защитные силы. Особое внимание нужно уделять прогулкам на свежем воздухе и медитации.
Излишки энергии в день полнолуние можно выплескивать на бумагу. Творчество поможет восстановить жизненные силы.
Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля 2022
- менять место работы;
- проводить серьезные хирургические вмешательства без крайней надобности;
- выбрасывать личные вещи;
- брать и давать в долг;
- стричь и красить волосы;
- злоупотреблять алкоголем.
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