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Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бед

1 августа 2022, 15:24

Как нужно провести день, чтобы не накликать неприятности.

Полнолуние август 2022
Полнолуние в августе 2022 / ua.depositphotos.com/

В последний месяц лета Луна войдет в пик своего роста в пятницу, 12 августа в 3:35 по киевскому времени. Полнолуние состоится в созвездии Водолея.

О том, какие дни лунного цикла обладают мощной энергетикой, которая способствует исполнению желаний, а когда лучше проявить осторожность, читайте в материале: Лунный календарь на август 2022: дни большой удачи и опасности.

Полнолуние в Водолее – подходящее время, чтобы избавиться от ненужного в своей жизни. Наведите порядок дома, расставьте вещи по полочкам и смело выкидывайте то, что устарело или перестало приносить удовольствие. Это касается и старой почты и фото, которые занимают память в телефоне. Освободив место, вы сможете привлечь в жизнь энергию позитивных изменений. В этот день не стоит спешить с новыми начинаниями, полная Луна в Водолее подходит для работы над ошибками и восстановления отношений, которые испортились из-за нелепой случайности.

Полнолуние в августе 2022: что можно делать

Пик лунной активности в последнем месяце лета – хороший повод для долгосрочного планирования. Этот день стоит посвятить неспешным раздумьям и постановке целей на ближайший месяц. Записывайте свои идеи, возможно, вскоре подвернется момент воплотить их в реальность.

Проявите себя в творчестве, полнолуние в Водолее поможет обнаружить скрытые таланты или новые грани. Попробуйте что-то новое и вы найдете увлечение по душе.

В этот день вы можете посмотреть на ситуацию или проблему под другим углом. Это поможет найти ответы на наболевшие вопросы или подсказать пути решения сложных задач.

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Что нельзя делать в полнолуние

  • В фазу полной Луны не стоит начинать масштабные проекты, любые новые начинания будут обречены на провал и принесут только головную боль.
  • Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции. Они могут быть энергетическими вампирами и, подпитываясь вашей жизненной энергией, будут чувствовать себя замечательно. А вы наоборот, истощенными и обессиленными. Не стоит тратить свои силы на бессмысленные споры.
  • Не самый лучший день для садово-огородных работ. Растения в полнолуние наиболее подвержены негативному влиянию небесного светила.
  • Расточительство и эмоциональные покупки могут подкосить ваш бюджет. В день полнолуния не стоит брать и давать в долг и обрастать кредитами.
  • Поход в парикмахерскую, на маникюр и педикюр лучше отложить на более благоприятный день.

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