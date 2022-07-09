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Лунный календарь на август 2022: дни большой удачи и опасности

9 июля 2022, 09:51

В какие дни энергия Луны поможет воплотить заветное желание, а в какие не стоит начинать новое.

Лунный календарь август 2022 украина
Лунный календарь на август 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на август 2022 расскажет в какие дни открываются новые возможности для воплощения в жизнь задуманных планов и повышается вероятность удачного завершения дел и начала нового, а когда стоит проявить максимальную осторожность, чтобы не навлечь беды.

Фазы Луны в августе 2022

  • Растущая Луна – с 11 по 11 августа и с 28 по 31 августа;
  • Полнолуние – 12 августа в 04:36 в созвездии Водолея;
  • Убывающая Луна – с 13 по 26 августа;
  • Новолуние – 27 августа в 11:17 в созвездии Девы.

Благоприятные дни в августе 2022

В лунном календаре августа есть дни, в которые энергия небесного светила максимально положительная. В этот период можно достичь больших успехов в любой сфере. А новые начинания будут удачными. Важно использовать все возможности, чтобы изменить жизнь к лучшему.

1 августа 2022 – растущая Луна в знаке Дева – 5 лунные сутки – один из самых важных дней месяца. Сегодня можно заложить фундамент будущих успехов. В этот день нужно проанализировать свои достижения и наметить цели на ближайшее время. Инициатива и напористость становятся ключами к успеху. Стоит идти к задуманному, не сбавляя оборотов. Важно отстаивать свои принципы и точку зрения.

3 августа 2022 – растущая Луна в знаке Весы –чтобы достичь максимальных результатов деловой активности следует проявить внимательность к мелочам и следить за словами. Самоорганизованность и дисциплина поможет достичь желаемых высот. В личной жизни Наступает время перемен – возможно, ваши отношения перейдут на более высокий уровень. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу или романтическое увлечение.

8 августа 2022 – растущая Луна в знаке Стрельца – энергетически мощный день. Он может принести головокружительные победы и исполнения самых заветных желаний при условии рационального использования ресурсов. В человеке может проснуться мощная энергия и если неправильно ей распорядиться, это приведет к серьезным последствиям. В этот день важно продумывать каждый шаг, осознавать последствия своего выбора и доводить начатое до конца. Благоприятно заниматься расширением сфер деятельности.

9 августа 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – этот день не оставляет места бездействию и лени. Вы сможете проявить свои сильные стороны и профессиональные качества, проявляя инициативу. На 12 лунные сутки дело, в которое вы вкладывали много времени и сил начнет приносить первые результаты. Энергетика дня может способствовать исполнению желаний. Благоприятно не только брать, но и делиться добром. Благотворительность и помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, милосердие и сострадание вернутся сторицей.

18 августа 2022 – Убывающая Луна в знаке Телец – творческий потенциал возрастает. Благоприятно заниматься любимым делом или пробовать что-то новое. Учеба и саморазвитие принесут свои плоды в скором времени. Можно отправляться в поездки или путешествия. В личной жизни – это время сближения и расцвета романтики.

Неблагоприятные дни в августе 2022

12 августа 2022 – полнолуние в знаке Водолея – это один из самых опасных дней августа. Период искушений и соблазнов, которые могут обернуться серьезными неприятностями и открыть начало "черной полосы". Повышается уровень тревоги и беспокойства, многие подвержены резким переменам настроения, агрессии и раздражительности. Повышается вероятность конфликтов и ссор. Все важные дела лучше отложить на более благоприятное время. Не стоит браться за новое.

14 августа 2022 – убывающая Луна в знаке Рыбы – в это день стоит держаться подальше от неприятных людей и незнакомцев. Велика вероятность ввязаться в сомнительную авантюру и понести потери. Стоит умерить деловую активность и занять позицию наблюдателя. Благоприятно проводить время вблизи водоема.

26 августа 2022 – убывающая Луна в знаке Лев – критический день. Не стоит доверять никому. Возникающие в этот день ситуации являются прямым отображением внутреннего мира. Возможно, есть повод задуматься. В этот день не стоит планировать и начинать новое, все будет обречено на провал.

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