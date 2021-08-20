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Лунный календарь стрижек на 23-29 августа: когда прическа может принести неприятности

20 августа 2021, 11:41

Кргда стрижка может стать источником проблем, а когда принесет любовь, расскажет Главред

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / https://ua.depositphotos.com/

Лунная неделя с 23 по 29 августа не всегда благоприятна для посещения парикмахерской. В некоторые дни новая стрижка может лишить вас уверенности или обернуться мелкими травмами. Но есть и дни, когда новая прическа подарит крепкое здоровье и укрепит защитные силы организма.

Какие прически будут модные в следующем сезоне, читайте в нашем материале: В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа.

23 августа 2021 (понедельник): 16 лунные сутки с 20:38

Убывающая Луна в знаке Рыбы

На следующий день после полнолуния стрижка будет благоприятна для волос. Локоны станут послушными и будут лучше поддаваться укладке. Однако с окрашиванием стоит повременить – сегодня оно может испортить отношения с близкими.

24 августа 2021 (вторник): 17 лунные сутки с 20:48

Убывающая Луна в знаке Рыбы

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Стрижка в этот день замедлит рост волос. Поэтому для тех, кто не любит долго ждать, визит в парикмахерскую стоит отложить. Результат окрашивания может быть непредсказуемым – порадовать или огорчить.

25 августа 2021 (среда): 18 лунные сутки с 20:58

Убывающая Луна в знаке Овен

Новая прическа в этот день не только укрепит здоровье ваших локонов, но и благоприятно скажется на общем состоянии организма. Побалуйте свои локоны питательной или увлажняющей маской.

26 августа 2021 (четверг): 19 лунные сутки с 21:07

Убывающая Луна в знаке Овен

В четверг остриженные волосы заберут с собой уверенность. Нейтральный день для окрашивания.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки

27 августа 2021 (пятница): 20 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

Записывайтесь к стилисту сегодня, если мечтаете прожить долгую жизнь. Сегодня прическа укрепит здоровье и защитные силы организма. В окрашивании волос нужно использовать натуральные красители – результат превзойдет все ожидания.

28 августа 2021 (суббота): 21 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

Чтобы не накликать неприятности и мелкие травмы от стрижки в этот день лучше воздержаться. Неблагоприятно также и окрашивание, оно может спровоцировать конфликты и скандалы.

29 августа 2021 (воскресенье): 22 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

В воскресенье отличный день, чтобы освежить прическу или записаться на окрашивание. Эти процедуры сегодня помогут привнести в жизнь романтику и любовь.

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лунный календарь стрижек
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