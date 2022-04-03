Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Полнолуние в апреле 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны Луна войдет в свой полный рост 16 апреля в 21:58 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в созвездии Весы.

О том, какие дни апреля будут наиболее удачными, а в какие нужно проявить максимальную осторожность, читайте в материале: Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха.

Полнолуние в Весах – время компромиссов и уступок. В общении с окружающими не нужно во что бы то ни стало стоять на своем, это может привести к разногласиям и серьезным конфликтам. В этот день все соблазны выходят на поверхность, поэтому важно контролировать свои эмоции и желания. Также нужно следить за расходами и избегать расточительства, стремление пожить красиво может обернуться убытками.

Полнолуние в апреле 2022: что можно делать

В день полнолуния Луна достигает пика своей энергии. Эта сила оказывает влияние на все живое на Земле. В этот день стоит помнить об умеренности во всех жизненных сферах. Не переутомляйтесь, ешьте легкую пищу, устройте разгрузочный день.

Также благоприятно в день полнолуния или до него навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Это поможет привлечь позитивную энергетику изменений.

Луна в полной силе – это время для добрых дел. Окажите посильную помощь окружающим, и это вернется вам сторицей. Благие дела усилят вашу жизненную силу и помогут привлечь удачу.

Из-за нестабильного эмоционального фона, повышается вероятность конфликтных ситуаций. Проведите этот день не позволяя втягивать себя в ссоры и интриги. Это отличное время для неспешных прогулок на свежем воздухе и медитаций. Можно заниматься творчеством или любимым делом.

Что нельзя делать в полнолуние:

говорить с начальством об увольнении и менять место работы;

терять вещи;

брать и давать в долг;

проводить хирургические операции;

злоупотреблять алкоголем и переедать.

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