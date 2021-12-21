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Полезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологов

21 декабря 2021, 01:03
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Специалисты также подчеркнули, что овощ брокколи также весьма насыщен хромом, который влияет на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина.

Брокколи
Полезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологов / ua.depositphotos.com

Употребление овоща брокколи крайне полезно для сердца, печени и суставов. Об этом сообщает портал "Real Simple" со ссылкой на исследование западных нутрициологов.

По словам специалистов, в брокколи содержится мало углеводов, много клетчатки, и они являются значительным источником витаминов C и K. Они также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен. Как говорят эксперты, что брокколи полезны организму для сопротивления болезням и инфекциям благодаря двум типам антиоксидантов сульфорафанов и индолов, которые действуют как регуляторы детоксифицирующих ферментов, которые защищают клетки.

"Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках", — говорят нутрициологи.

Они также подчеркнули, что брокколи также насыщены хромом, который влияет на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина, от которых зависит настроение человека. Благодаря употреблению этого овоща улучшается работа печени и суставов — сульфорафан уменьшает воспаление хрящей.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.

viber
здоровье организм овощи
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