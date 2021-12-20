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Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

20 декабря 2021, 04:22
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Этот овощ, говорит эксперт, не рекомендуется очень часто употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.

Свекла
Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела / ua.depositphotos.com

Свекла ‒ очень дешевый овощ и одновременно весьма полезный для здоровья. Об этом заявила известный нутрициолог Ксения Борода в беседе с агентством "Прайм".

Свекла, которая, по словам диетолога, сохраняет свои полезные свойства в любом виде ее готовки, будь то салат, содержащий сырую свеклу, или борщ. Борода говорит, что в таком овоще содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка, которые положительно влияют на здоровье.

"Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — заявила эксперт.

Кроме того Борода добавила, что свеклу не рекомендуется часто употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.

Читайте такжеЭти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной железой.

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

viber
здоровье свекла организм
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