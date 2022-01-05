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Покупка недвижимости, исполнение желаний или успех во всем: знаки, которым необычайно повезет в январе 2022

5 января 2022, 18:37

Счастье в любви, успех в работе и деньгах, исполение давней мечты - кому из знаков ожидать.

Гороскоп 2022
Гороскоп на январь 2022 - топ-3 счастливчика месяца / depositphotos.com/

Начало года для многих знаков зодиакального круга будет наполнено яркими моментами и запоминающимися событиями. Однако только трем удача и везение будут сопутствовать целый месяц.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков восточного гороскопа в этом году придется приложить все усилия, чтобы достичь успеха, а кому можно рассчитывать на покровительство Черного Водяного Тигра.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым в январе 2022 будет легче остальных добиться успехов в любой сфере и поймать удачу за хвост.

Близнецы

Близнецы в начале года ощутят большой прилив энергии, который поможет им выполнять даже самые трудные задачи. Ваши энтузиазм, упорство и целеустремленность в профессиональной сфере принесут свои плоды – у вас получится достичь максимальных результатов. Новые начинания увенчаются успехом, можно смело браться за выполнение самых масштабных проектов. Некоторым посчастливится исполнить свое давнее желание – в этом месяце для Близнецов нет ничего невозможного.

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Стрелец

Огненным Стрельцам стоит подготовиться к тому, что январь станет самым романтичным месяцем нового года. Воздух будет буквально наполнен предчувствием чего-то хорошего. Вероятны приятные изменения в жизни свободных знаков – вы встретите человека, который будет разделять ваши интересы и взгляды на жизнь. А те, кто в отношениях решатся перейти на новый уровень и исполнить желания, связанные с партнером – будь то помолвка или покупка недвижимости.

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Водолей

Январь 2022 откроет перед Водолеями удивительные возможности и перспективы. Вы сможете добиться успеха в любой сфере, на которую больше всего будет направлено ваше внимание. Упорный труд станет залогом вашего процветания. В средине зимы ваша жизненная энергия на высоте. Именно она поможет вам решиться на кардинальные перемены, которые повернут жизнь к лучшему. Возьмите в союзники интуицию, она станет верным помощником, который укажет правильный путь.

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