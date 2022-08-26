"Поклоняется всаднику апокалипсиса": Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятья

Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятья / УНИАН, instagram.com/maxgord

Звездный экстрасенс Макс Гордеев раскрыл секрет сверхъестественной защиты Владимира Путина, президента страны-агрессора.

В эксклюзивном интервью для Главреда он объяснил, почему проклятия, которые посылают тирану маги всех мастей и направлений, не действуют на него.

Так Гордеев убежден, что у Путина нет "спецотряда" из экстрасенсов и чародеев. Свою силу самый ненавистный человек в мире черпает из своего народа. "Армия людей, которые поклоняются ему, а не защищают. Никто его не защищает. Он приносит в жертву огромное количество собственного народа, он убивает собственных солдат. Просто он не думал, что так будет происходить. Многие думают, что за ним стоит много шаманов. Нет, он сам еще шаман номер один. Который максимально себя защищает, приносит многих в жертву", - рассказывает экстрасенс.

Концентрирует свою силу Путин в Главном храме ВС РФ, который, по убеждению Максима Гордеева, был построен по канонам эзотерики для того, чтобы почтить главного бога и покровителя президента-тирана. "Он построил свой "русский военный храм", сделал иконы из себя, сделал по всем традициям эзотерики себе храм: он сделал четыре направления… Темно-зеленого цвета, почти черного, с красными фонарями, с такими трагическими иконами, в том числе фресками, там где он изображен, и песков и лавров, все его прихлебатели… О чем это говорит? Это говорит о том, что человек поклоняется одному из четырех всадников апокалипсиса – войне", - рассказал медиум.

Чтобы преодолеть темную сущность, которая сейчас направляет ракеты на мирных жителей Украины, украинцам стоит обратиться к своим корням и черпать силу у истоков. В этом Гордеев видит главное оружие нашей страны: "Он (Путин - прим. редактора) сталкивается с очень сильной энергией Украины. Поэтому он не может ничего сделать. И мы ничего не можем сделать, потому что пока не можем понять, кто мы такие. Вы можете сколь угодно говорить, что вы христиане, но вы язычники по своей природе, по своим предкам. Религия – это очень личная штука. Я верю в Бога, я знаю, что все будет хорошо, и я наполовину христианин, а наполовину язычник. Потому что я уважаю свои корни. Мы должны уважать их. Не теряйте веры. Вера и надежда – это все, что у нас есть, это самое главное, что у нас никто не может забрать. Но многие их теряют".

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Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

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