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"Покажите морги, крематории, кладбища": Комаровский обратился с пламенным призывом к СМИ

20 октября 2021, 08:17
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По мнению Комаровского, сейчас нужны прямолинейные репортажи из моргов и кладбищ. Иначе никак не доказать украинцам необходимость вакцинации от COVID-19.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный телеведущий и педиатр Евгений Комаровский раскритиковал украинских чиновник проваленную подготовку к вакцинации ‒ переполненные больницы, выбивающихся из сил врачей и на фоне всего этого массовый спрос на фальшивые COVID-сертификаты. Свое предупреждение он опубликовал в мессенджере Telegram.

По мнению медика, сейчас пришло время для жестких репортажей из моргов и с кладбищ. Иначе до противников прививок можно не достучаться.

"Пожалуйста, очень прошу вас: расскажите, покажите людям правду! Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. Возьмите интервью у работников скорой, которые не знают, куда везти задыхающихся людей. Поговорите с патологоанатомами и судмедэкспертами. С сотрудниками ритуальных служб. Перестаньте показывать политиков, рассказывающих: "мы подготовились", "места есть", "кислород есть". Покажите — с адресами и телефонами — места, где торговцы смертью продают сертификаты вакцинации", — говорит он.

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Напомним, ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал две вещи, которые могут максимально защитить человека от коронавируса.

"Вакцинация вообще из всех методов самая надежная. У вас два глобальных способа профилактики - вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция - два самых важных слова сегодня", — пояснил он.

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