"Всем, кто нормально перенес болезнь": Комаровский предупредил украинцев насчет коронавируса

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский убежден – с проблемой заболевания коронавирусом COVID-19 рано или поздно столкнется каждый житель Украины и что прививки нужно делать всем. Свое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У вас задача — не забыть о коронавирусе на всю дальнейшую жизнь. Вы встретитесь с коронавирусом по-любому. Вы не встретитесь с ним только в одном случае: если вы живете на хуторе в лесу, и вам у ворот лесничества оставляют продукты и уходят. В противном случае вы обязательно с ним встретитесь", — заявил он.

По словам Комаровского, вакцинироваться нужно и тем, кто столкнулся с "живым, матерым вирусом и ничего не случилось", и тем, кто "нормально перенес" болезнь.

"Не истерите, а вакцинируйтесь. Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то, когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов — замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку", — добавил он.



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Напомним, ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал две вещи, которые могут максимально защитить человека от коронавируса.

"Вакцинация вообще из всех методов самая надежная. У вас два глобальных способа профилактики - вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция - два самых важных слова сегодня", — пояснил он.