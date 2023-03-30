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Подведет здоровье, опустеет кошелек и не повезет в любви: астролог назвал 4-х неудачников апреля

30 марта 2023, 15:23
Апрель будет сложным месяцем для четырех знаков зодиака, а в дальнейшем может оказаться ещё и переломным.
Гороскоп на завтра 23 марта 2023
Астролог назвал 4 неудачников апреля / коллаж фото ua.depositphotos.com

В апреле 2023 года все пойдет наперекосяк у четырех знаков Зодиака, заявил астролог Влад Росс.

В интервью Главреду он отметил, что в немилость звезд попадут Раки, Рыбы, Львы и Стрельцы. Эксперт подробно рассказал, что ждет каждого из этих представителей Зодиакального круга.

Рак

Для Рака апрель-2023 будет сложным периодом, ведь в его знак войдёт планета агрессии Марс. Но всё же не стоит бояться отойти от привычного образа жизни. Раку нужны новые знакомства, увлечения и новая работа. Если внутренний голос так подсказывает, нужно порвать с прошлым. Перед Раком откроются новые возможности, а всё старое будет отметаться.

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"Совет для Рака – не посвящать в свои планы ни друзей, ни врагов и действовать тактично. Если Близнецам нужно спрашивать совета у близких и друзей, то Раку всё нужно делать самостоятельно и неспешно", - отметил Росс.

Карьера. Чтобы укрепить своё положение в профессиональной сфере и заложить фундамент будущих отношений, Раку следует уделить внимание налаживанию деловых контактов с нужными людьми, ведь впоследствии кто-то из новых знакомых может сыграть в его жизни важную роль, став работодателем или покровителем. Месяц обещает быть насыщенным событиями. В решении сложных вопросов Раку поможет интуиция.

Финансы. В апреле Раку придётся заниматься финансовыми и имущественными делами, особенно это касается ремонтов. Поход по официальным инстанциям займёт у Рака много сил и времени, так что решение некоторых вопросов может затянуться на неопределённый срок.

Особенно фатальной будет вторая половина месяца, когда Раку не стоит заниматься никакими делами, связанными с бумагами.

Личная жизнь. Звёзды рекомендуют Раку уделять второй половине как можно больше внимания в апреле. Недостаток общения и совместного времяпрепровождения с партнёром станет самым слабым звеном в отношениях. Но справиться с этой проблемой будет нетрудно, было бы желание. Полезно разнообразить совместный досуг и выбраться на время куда-нибудь на дачу.

Здоровье. В апреле Раку придётся приложить немало усилий, чтобы сохранять хорошее самочувствие. Нужно будет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Благоприятно будет сесть на диету, обратиться к диетологу и сбросить вес. Апрель – хороший период, чтобы бороться с лишним весом, засоренностью организма и низким иммунитетом. Диета, особенно богатая овощами и фруктами, приём витаминов – всё это будет весьма кстати. Благоприятен для Рака будет свежий воздух и активный образ жизни. Самое время начать бегать по утрам.

Лев

Для Льва апрель 2023 года пройдёт под знаком "минус". В это время Льву необходимо усмирить свой нрав и перестать метаться, словно в запертой клетке. Льву лучше спокойно заниматься рутинными делами, хоть он этого и не любит. Ему нужно расчистить своё пространство, и тогда в дальнейшем он сможет добиться успехов. Весна сделает Льва необыкновенно привлекательным для окружающих.

Карьера. В апреле-2023 Льву придётся немало потрудиться, но любой труд будет вознаграждён по заслугам. Коллег по работе и руководителей в этом месяце будет интересовать всё, что знает и умеет Лев. Главное – не растеряться. Впечатление во многом будет зависеть от уверенности в собственных силах.

Финансы. Апрель может принести Льву непредвиденные потери в финансовой сфере, но не стоит отчаиваться. Нужно экономить и действовать в соответствии с намеченным планом.

Львам в этот период нельзя ничего подписывать, никаких финансовых бумаг, особенно во второй половине месяца, иначе всё может полететь в тартарары, и Лев может даже обанкротиться.

Личная жизнь. В апреле в глазах противоположного пола Лев будет неотразимым. Благоприятно покупать разного рода украшения, ювелирные изделия, особенно в первой половине месяца. Для успеха на любовном фронте практически ничего делать не придётся – звёзды наделят Льва сексуальной притягательностью и шармом. В такой ситуации будет непросто сделать выбор. Стоит присмотреться к своему ближайшему и надёжному окружению, иначе во второй половине месяца можно попасть впросак.

Здоровье. Проблемы со здоровьем у Льва в апреле 2023 года могут быть связаны с переутомлением. Важно постараться высыпаться, находить золотую середину, разумно чередовать работу и отдых. Тогда со здоровьем будет всё хорошо. Если Лев ведёт малоподвижный образ жизни, нужно постараться компенсировать его активным отдыхом. И, наоборот, люди, занимающиеся физическим трудом, должны отдыхать в спокойной обстановке.

Стрелец

Для Стрельца апрель 2023-го станет весьма сложным месяцем, когда могут возникнуть проблемы на работе. В этом месяце Стрельцу важно постараться, чтобы в семье царил мир, поскольку ему необходим крепкий тыл. Хоть нетерпеливый характер и призывает Стрельца к переменам, апрель – это тот месяц, когда лучше всё отложить. В первой половине апреля придётся напрячься, чтобы вовремя сделать все запланированные дела. Зато вторая половина месяца будет более спокойной.

Карьера. Стрелец будет продуктивен в случае его высокой сосредоточенности, собранности сил и веры в успех. Однако менять что-либо в профессии кардинально не стоит.

Звёзды будут способствовать нестандартным взглядам Стрельца на мир, что позволит применить креативный подход при решении многих вопросов. Нельзя упустить возможность расширить профессиональные способности, чему-то подучиться. Хорошее время для получения второго образования во второй половине апреля или для восстановления в вузе.

Финансы. У Стрельца в апреле в финансовой сфере всё будет неопределённо. Деньги будут приходить необычным путём. Очень возможны финансовые качели – то взлёты, то падения, то густо, то пусто. Но Стрельцы будут смотреть на жизнь философски в этом месяце, полагая, что в нужный момент помощь всё-таки придет откуда-то. И, как ни странно, так может и случиться.

Личная жизнь. В апреле Стрельцу нужно направить усилия на укрепление сложившихся отношений. Близкие Стрельца будут нуждаться в его участии и внимании. Ему нужно сочувствовать и быть рядом с родными в этом месяце, не осуждая их и не предъявляя претензий. Важно поддерживать супругу или супруга во всех начинаниях, и тогда не придётся волноваться о благосостоянии семьи.

Одинокие Стрельцы в апреле могут найти избранника или избранницу всей своей жизни, особенно во второй и третьей декадах, когда Венера войдёт в Близнецы.

Здоровье. Болезни Стрельца в апреле будут связаны с различными вредными привычками, которые оказывают пагубное воздействие на кровообращение и печень. Если же Стрелец будет вести умеренный образ жизни, то подобные неприятности не возникнут. В этот период также возможно обострение различных заболеваний суставов.

Рыбы

Апрель-2023 у Рыб пройдёт под жестким знаком "минус". Им придется усиленно тренировать свое терпение, поскольку Сатурн, планета большой печали и неудачи, продолжит двигаться по их знаку зодиака. Рыбам следует ко всему относиться философски. К концу месяца станет легче. Им нужно распределить силы для решения трех главных задач – общение с близкими, работа и здоровье.

Карьера. В апреле Рыбам следует быть осторожнее на работе. Не стоит участвовать в новых проектах, особенно в тех, что вызывают сомнения. Могут возникнуть ситуации, которые сначала будут казаться выгодными, а затем всё изменится, и проект принесёт лишь разочарование, поскольку Рыб в очередной раз могут подставить.

Финансы. Зарплата Рыбам в апреле будет выплачена в срок, возможно дополнительное вознаграждение, если всё оформлено официально и давно.

Личная жизнь. У Рыб, состоящих в браке или отношениях, появится неплохая возможность обзавестись жильём. Тем, у кого на личном фронте имеются разногласия, необходимо эти разногласия устранить именно в апреле и прийти к компромиссу, особенно вблизи ретроградного Меркурия, в последней декаде месяца.

Здоровье. У Рыб в апреле может ухудшиться зрение, потому им стоит обратиться к окулисту. Всё, что связано с работой за компьютером, вредными привычками и условиями труда, может повлиять на зрение. Следует вовремя принять меры, чтобы заболевание не прогрессировало, чтобы зрение не падало. Кроме того, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Автор: Сергей Кущ
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