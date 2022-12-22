Чтобы не пришлось вызывать сантехника, обязательно выкидывайте посторонние вещи в мусорное ведро.

Подумайте дважды: можно ли смывать суп в унитаз / скриншот YouTube

Многие из нас привыкли утилизировать в унитаз пищевые отходы, но делать этого не стоит. Суп является одним из самых популярных блюд, остатки которого отправляют в канализацию

Органические вещества являются одной из основных причин засора труб, а значит, остаткам помидора из салата или куриному бульону в раковине или унитазе не место.

Почему пищевые отходы нельзя выбрасывать в унитаз?

Избыток органики в сточных водах замедляет их ток, вызывает гниение и даже нарушает работу канализационных очистных сооружений — обитающие в активном канализационном иле микроорганизмы не могут "справиться" с остатками пищи. В итоге недоочищенная вода попадает в водоемы.

Пищевые отходы нужно сортировать:

жидкую часть — можно вылить в унитаз;

жир — в мусор или на переработку;

твёрдые частицы — в мусор.

Косточки, семечки, чешуя, кожура и скорлупа способны намертво забить трубы, и даже средство от засора не поможет. Это относится и к кофейной гуще и чайной заварке, жевательной резинке и к супу.

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