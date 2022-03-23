Поддержала войну РФ против Украины: звезду украинского спорта со скандалом выгнали из сборной

Анастасия Шаботова / УФФК

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова лишилась места в сборной Украины.

Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания Украины, спортсменку исключили из состава сборной команды из-за поддержки войны, которую в стране развязала Россия.

16-летняя фигуристка поставила лайк в Instagram пост двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко, в котором тот поддержал начало войны в Украине.

Партнеры из сборной Украины Анастасия Архипова и Таисия Спесовцева жестко осудили ее. Девушки послали Анастасию за русским военным кораблем.

"Настя, ты знаешь место расположения российского корабля", – написала у себя в инстаграме двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию среди юниоров Архипова.

Перепост сделала и ее партнерша из сборной Спесовцева.

Шаботова - уроженка Москвы, до 2019 года она выступала за сборную России, после чего сменила гражданство.

Анастасия была знаменосцем от Украины на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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