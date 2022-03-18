"Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине"

Анастасия Шаботова / УФФК

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая родилась в России, отметилась скандальным поступком в социальных сетях.

16-летняя уроженка Москвы лайкнула пост знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко о войне в Украине.

Плющенко опубликовал видео в своем Instagram. В нем он восхищается "спецоперацией в Украине" и называл ее неизбежной.

"Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, русским, русскими. Я горд, что я россиянин. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит в Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо" , – сказал Плющенко.

Украинка же, которая выступала и представляла нашу страну на Олимпиаде в Пекине 2022, поддержала Плющенко слова.

Партнеры из сборной Украины Анастасия Архипова и Таисия Спесовцева жестко осудили ее. Девушки послали Анастасию за русским военным кораблем.

"Настя, ты знаешь место расположения российского корабля", – написала у себя в инстаграме двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию среди юниоров Архипова.

Перепост сделала и ее партнерша из сборной Спесовцева.

В 2019 году девушка сменила российское гражданство на украинское и этой зимой даже представляла нашу страну на Олимпиаде в Пекине.

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