Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год Кролика

Символ Нового года 2023 - Кролик, поэтому должны быть соблюдены все условия, чтобы задобрить пушистого.

Астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год Кролика/ pixabay.com

Известная пословица гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Астролог Влад Росс дал ценные рекомендации, как правильно провести праздничный вечер и ночь, чтобы 2023 год принес вам только хорошее.

В комментарии Главреду эксперт обратил внимание на два важных нюанса - подарки и оформление места, где Новый год будет отмечаться.

Наилучшим подарком к Новому 2023 году, по словам астролога, будут браслеты и кольца.

"Вообще, подарки округлой формы. Округлая форма будет благоприятной", – уточнил он.

Также астролог подчеркнул, что символ 2023 года Кролик – всегда мягкий и пушистый, а потому и в интерьере должны превалировать мягкость, округлость и уют.

"Мебель должна быть мягкой и пушистой. В интерьере должно быть больше округлых форм – избегайте углов. Встречать Новый год нужно непременно за круглым столом, сервированным круглыми салфетками и круглыми блюдами", – подчеркнул Влад Росс.

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