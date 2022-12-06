Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год Кролика

Известная пословица гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Астролог Влад Росс дал ценные рекомендации, как правильно провести праздничный вечер и ночь, чтобы 2023 год принес вам только хорошее.
В комментарии Главреду эксперт обратил внимание на два важных нюанса - подарки и оформление места, где Новый год будет отмечаться.
Наилучшим подарком к Новому 2023 году, по словам астролога, будут браслеты и кольца.
"Вообще, подарки округлой формы. Округлая форма будет благоприятной", – уточнил он.
Также астролог подчеркнул, что символ 2023 года Кролик – всегда мягкий и пушистый, а потому и в интерьере должны превалировать мягкость, округлость и уют.
"Мебель должна быть мягкой и пушистой. В интерьере должно быть больше округлых форм – избегайте углов. Встречать Новый год нужно непременно за круглым столом, сервированным круглыми салфетками и круглыми блюдами", – подчеркнул Влад Росс.
Вам может быть интересно:
- Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказаться
- Каким 4 знакам зодиака может крупно повезти до Нового года
- Блэкаут не за горами: астролог рассказал, будет ли Украина со светом на Новый год