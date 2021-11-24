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Под Киевом застройщик опозорился из-за рекламы квартир с матами

24 ноября 2021, 19:34
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Жалобы от ирпенцев пошли к ним наверх - они предложили рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Ирпенского горсовета.

Застройщик попал в скандал из-за рекламы с матами

В Киевской области застройщик разместил рекламу своей недвижимости с нецензурной лексикой, сообщают пользователи Сети.

После содержанием рекламы заинтересовались в Ирпенском городском совете и хотят привлечь к ответственности за неприемлемый "креатив".

Депутат Ирпенского Минского совета Тимур Нагалевский рассказал, что ему позвонили из Офиса уполномоченного по защите государственного языка. Там возмутились нецензурной рекламой и бездействием местных властей.

Жалобы от ирпенцев пошли к ним наверх - завтра будут предлагать рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Ирпенского горсовета по вопросам регламента, депутатской этики и внутренней политики, выявления и противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и информационной политики,– сказал депутат.

По его словам, одна попытка такого рассмотрения уже была, впрочем, тогда не хватило голосов. Также скандальную рекламу обсуждала комиссия Киевского областного совета. Несмотря на это, билборды до сих пор висят в Ирпене и вдоль трасс на окраинах Киева.Читайте такжеМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной

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Нагалевский добавил, что, кроме всего, попросил вмешаться в ситуацию ирпенского городского голову. Депутат надеется, что тот обратится к конечному бенефициару компании, которая сделала себе "громкую" рекламу. Кроме того, застройщик является лидером политической партии, которую представляет городской голова и крупнейшая фракция в городском совете.

В случае, если это не даст никаких результатов, Нагалевский пообещал привлечь к разрешению ситуации Министерство внутренних дел и лично его главу Дениса Монастырского.

Ранее Главред сообщал о том, что эксперты назвали оптимальное время для покупки квартиры. Специалисты определили точные даты как для покупки жилья в новострое, так и для приобретения недвижимости из вторых рук.

viber
Киевская область социальная реклама нецензурная лексика новости Ирпеня Денис Монастырский
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