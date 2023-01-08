Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

Такое дизайнерское решение было довольно популярным по нескольких причинах.

Двери / соцсети

Во времена СССР входные двери обивали дермантином как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. Для формирования рисунка покрытие закрепляли гвоздями с декоративными шляпками по периметру двери или по всей ее поверхности.

Такое дизайнерское решение было довольно популярным по нескольких причинах.

Стильно, модно, по-советски

Массовое строительство домов проходило по одному шаблону, очень часто, в одном цвете. Обивка внешней стороны дерматином позволяла жильцам проявить фантазию, индивидуальность, а заодно и продемонстрировать статус соседям.

Плохие двери - не проблема

Качественная входная дверь во времена СССР была редкостью, а с помощью дермантина можно было увеличить ее долговечность. Дерматин можно было купить с запасом, гвоздей также было в изобилии.

Звукоизоляция

Качество домов в СССР оставляло желать лучшего. В некоторых из них можно было слышать не то что телевизор, а даже просто спокойный разговор соседей. Дерматин и материал подложки поглощали часть шума из подъезда.

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