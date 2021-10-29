Почему вредно есть некоторые орехи - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью полезными для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, однако орехи нанесут вред организму, если употреблять их неправильно. Об этом диетолог Артем Леонов рассказал в комментарии РИА Новости.

"Несмотря на то, что орехи содержат множество полезных макро и микроэлементов, клетчатку и белок, в их составе содержатся вещества, подавляющие ферменты. А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма", — сообщил Леонов.

Эксперт также отметил, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов.

"Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи", — подытожил он.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.