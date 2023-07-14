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Почему в Турции такой вкусный рис: лайфхаки от турецко-украинской хозяйки

Алена Кюпели
14 июля 2023, 23:32 обновлено 14 июля, 23:43
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Не просто приготовить турецкий "плов" без этих секретов.
Турецкий
Турецкий "пилав" можно научиться готовить / Yemeksepeti.com

Турецкий рис не давался мне никогда: он слипался, был твердым, не имел вкуса и больше напоминал рисовую кашу. Сколько я рецептов пересмотрела, сколько раз я опиралась на свою кулинарную интуицию, и каждый раз был провал. Рис не рассыпался и не был тем вкусным турецким гарниром, который в изобилии и можно сказать, горами, лежит под серебристыми "баранчиками" турецких отелей.

Кстати, пробуя рис у обычных турецких хозяек, про себя также отмечала, что он вкусный, рассыпчастый, с ореховым привкусом.

И вот, проживая в Турции уже несколько лет, я наконец-то знаю, что и как с ним делать, чтобы он получился таким, как надо. Спойлер - не купить в кафе, а приготовить самой. Насчет кафе, был грешок, чего уж там ходить вокруг да около.

видео дня

Какой рис едят в Турции:

Но давайте обо всем по-порядку.

Какой рис используют турки

Турецкий рис — прекрасный рассыпчатый рис с легким ореховым привкусом. Он хорошо впитывает ароматы, что делает его идеальным дополнением к мясу, тушеным блюдам, овощам (в том числе фаршированным овощам), салатам и вместе с турецким йогуртом, джаджиком (огурец, соль, кефир, зелень - авт.).

Его очень легко приготовить, и на приготовление уходит столько же времени, сколько на приготовление риса басмати.

Я люблю этот рис, потому что он такой вкусный и имеет очень приятную текстуру.

Какой рис для плова в Турции стоит выбрать?

В Турции плов чаще всего готовят из риса Бальдо. Это пухлый короткозернистый рис, похожий на итальянский арборио или рис для ризотто, но с более коротким временем приготовления.

Если вы не можете найти Бальдо, подойдет рис Арборио. Он хорошо держит форму при приготовлении, а также идеально подходит для добавления в суп.

Как сделать так, что бы рис не слипался?

Вот мы и подошли к лайфхаку номер один. Сырой рис нужно обжарить в большом количестве сливочного масла до коричневато-золотистого цвета. Масло создает прекрасный ореховый аромат, а зерна остаются пушистыми, не слипаясь.

Как приготовить рис, как в турецких отелях

Рис Бальдо поглощает больше воды, чем басмати, поэтому добавляйте в рис вдвое больше воды. Используйте соотношение риса и воды 1:2. На 1 стакан риса Бальдо используйте 2 стакана воды.

Вот вам лайфхак номер 2. Заливайте рис не водой, а куриным насыщенным бульйоном.

Кстати, уурецкий рис не должен быть липким, поэтому промывайте рис, пока вода не станет прозрачной, чтобы удалить крахмал. Это предотвратит его липкость.

Еще один секрет: турки часто любят применять бульйонные кубики. Условно говоря, спресованную приправу для усиления вкуса. Именно поэтому в последствии рис получается вкусным.

Макарошки и рис

Вы также можете добавить легкую и тонкую лапшу к рису. Тип - Орзо (будьте осторожны, так как они быстро подрумяниваются).

Поджарьте орзо на сливочном масле, стараясь не дать подгореть, затем добавьте хорошо промытый рис.Обжаривайте рис, пока он не изменит цвет и зерна не покроются маслом, затем добавьте горячую воду и соль.Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Пока крышка закрыта, не перемешивайте.

Снимите с огня и накройте полотенцем. Дайте ему "упариться" еще 5-10 минут. Перед подачей взбить вилкой.

Подавайте турецкий рис с теплыми турецкими фрикадельками куру кёфте или с украинским овощным рагу. Поверьте, это отличное сочетание.

И последнее: рис в Турции не едят без йогурта. Это все равно, что есть борщ без сметаны или вареники с картошкой без шкварок.

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