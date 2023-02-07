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Почему в СССР массово делали голубятни, а сейчас их можно посчитать на пальцах

7 февраля 2023, 15:08
Голубятни на территории СССР можно было найти повсеместно. Их строили по нескольким причинам.
Голуби, голубятня
Голуби, голубятня / скриншот YouTube

При СССР голубятни строились почти по всей территории страны как в больших городах, так и небольших поселках, но в 90-х годах все изменилось.

Голубей очень много и сейчас, но "домов" для них с тех времен почти не осталось. Мы разбирались, почему в СССР было много голубятен.

Голубиная почта

Одной из причин массового разведения голубей стала война. В 1925 году птицами передавали письма на фронт. Голубина почта также была популярна во времена Второй мировой, но бывали случаи, что у населения отбирали птиц, поскольку считали, что их могут использовать предатели.

Голубиная охота

Первые голубятни делали еще в императорской России - тогда была популярна охота на птиц. В СССР такая "забава" не прижилась, хоть власти и пытались привить гражданам любовь к поеданию голубей.

Хобби

В Советском Союзе голубятни также строили для разведения птиц. Такое хобби было довольно интересным. Тогда даже организовывали соревнования почтовых голубей, которые демонстрировали свои способности в дальности и скорости полета.

Наши дни

С развитием технологий в почтовых голубях уже не было нужды, а разведение птиц стало прошлым веком. Голубятни начали демонтировать за несколько лет до развала СССР.

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Автор: Сергей Кущ
СССР голуби интересные новости
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