Почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить

Очисть серебро в домашних условиях довольно просто, но необходимо учитывать некоторые тонкости в этом деле.

Как нельзя чистить серебро/ скриншот YouTube

Серебро имеет свойство чернеть, а низкопробный металл и вовсе начинает покрываться некрасивым налётом гораздо быстрее за счёт примесей, которые более уязвимы к воздействию окружающей среды.

Почему серебро темнеет?

Изменение цвета серебряных украшений — это естественный процесс. Металл изменяет цвет или покрываться тонкой темной пленкой при постоянном контакте с телом. Также он подвергается более агрессивному воздействию внешних факторов, что приводит к преждевременному изменению цвета.

Также серебро может изменять цвет если на него воздействуют такие факторы:

вода;

свет;

косметические средства;

другие металлы.

Как и чем нельзя чистить серебро?

Жесткие зубные щетки и абразивные губки могут повредить металл. Не стоит пользоваться и агрессивными моющими средствами. Такие средства навредят украшениям.

Особая аккуратность нужна при чистке металла с чернением. Так как есть шанс, что чернение просто исчезнет. Для такого металла не используется нашатырь.

Не стоит проводить механическую чистку серебра, так как этот способ чистки серебра в домашних условиях можно применять к столовым приборам, но не к украшениям, так как он неизбежно приводит к возникновению царапин.

Возможно, повреждения и не будут видны невооруженным глазом, но на пользу изделию такой метод явно не пойдет.

Вам может быть интересно: