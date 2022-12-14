Почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить

Серебро имеет свойство чернеть, а низкопробный металл и вовсе начинает покрываться некрасивым налётом гораздо быстрее за счёт примесей, которые более уязвимы к воздействию окружающей среды.
Почему серебро темнеет?
Изменение цвета серебряных украшений — это естественный процесс. Металл изменяет цвет или покрываться тонкой темной пленкой при постоянном контакте с телом. Также он подвергается более агрессивному воздействию внешних факторов, что приводит к преждевременному изменению цвета.
Также серебро может изменять цвет если на него воздействуют такие факторы:
- вода;
- свет;
- косметические средства;
- другие металлы.
Как и чем нельзя чистить серебро?
Жесткие зубные щетки и абразивные губки могут повредить металл. Не стоит пользоваться и агрессивными моющими средствами. Такие средства навредят украшениям.
Особая аккуратность нужна при чистке металла с чернением. Так как есть шанс, что чернение просто исчезнет. Для такого металла не используется нашатырь.
Не стоит проводить механическую чистку серебра, так как этот способ чистки серебра в домашних условиях можно применять к столовым приборам, но не к украшениям, так как он неизбежно приводит к возникновению царапин.
Возможно, повреждения и не будут видны невооруженным глазом, но на пользу изделию такой метод явно не пойдет.
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