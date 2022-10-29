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Как быстро почистить серебро в домашних условиях: самые эффективные способы

29 октября 2022, 23:40

Главред разбирался, как быстро и легко почистить серебро в домашних условиях и вернуть ему прежний блеск, словно из ювелирного магазина.

Украшения
Иллюстративное фото / ua.depositphotos.com

Пожалуй, у каждой женщины есть хоть одно украшение из серебра, ведь это не такой дорогой металл по сравнению с золотом. В то же время украшения из серебра выглядят очень элегантно и прекрасно дополняют любой образ. Однако недостатком этого металла является то, что он имеет свойство со временем темнеть. Не каждая дама может себе позволить ежемесячно ходить к ювелиру и платить кругленькую сумму за очистку своего любимого украшения. Главред разбирался, как быстро и легко почистить серебро в домашних условиях и вернуть ему прежний блеск, словно из ювелирного магазина.

Как почистить серебро солью, содой и фольгой

Этот метод является одним из самых действенных в борьбе с тусклостью вашего серебра. Чтобы приготовить смесь для очистки, нужно взять небольшую емкость с глубоким дном и застелить ее фольгой. Насыпьте в вашу емкость 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку соли. Также добавьте 2 столовые ложки теплой воды. Хорошо перемешайте полученную смесь и окуните в нее ваши украшения. Оставьте серебро в этой смеси на 30 минут. После этого достаньте ваши украшения и промойте их водой. Серебро снова сияет, словно новое.

Примите во внимание! Если на ваших украшениях есть камни, то лучше выбрать другой способ очистки. Ведь соль и сода хорошо очищают серебро, однако могут плохо влиять на камни.

Как почистить серебро картофельным пюре

Невероятно, но факт. Обычное пюре из картофеля поможет отчистить ваше серебро. Для этого возьмите сырую картофелину и натрите ее на мелкой терке. Далее возьмите старую зубную щетку и с помощью полученного пюре очищайте ваше серебро. Картофельное пюре очистит даже самые сложные и темные загрязнения. Промойте ваши украшения в воде, и вы сами в этом убедитесь.

Как почистить серебро перекисью водорода и нашатырным спиртом

Это еще один хороший метод, который поможет вашему серебру снова сиять. Способ приготовления смеси очень прост: налейте в какую-нибудь емкость нашатырный спирт и перекись водорода в соотношении 1:1. Осторожно! Запах у этой смеси не из самых лучших, поэтому старайтесь не вдыхать испарения. Погрузите в полученную смесь ваши изделия. Когда увидите, что смесь начала шипеть, не пугайтесь. Это означает, что процесс очистки серебра уже пошел. Оставьте ваше серебро в этой смеси на несколько минут, накрыв ее сверху крышечкой. После этого откройте емкость и достаньте оттуда серебро. Оно снова сверкает.

Украшения
Иллюстративное фото / ua.depositphotos.com

Как почистить серебро зубной пастой

Зубная паста обладает невероятными свойствами, которые помогают запросто очистить и отполировать серебро. Для этого нужно взять пасту без примесей и окунуть в нее старую зубную щетку. Теперь начинайте тщательно чистить ваши украшения. Если смесь густая, добавьте немного воды. Затем промойте серебряные изделия в воде.

Может случиться так, что зубная паста не справилась с очень сильным загрязнением. Тогда есть радикальный метод - смешайте зубную пасту с нашатырным спиртом. Даже самое темное серебро снова будет сиять.

Как почистить серебро губной помадой

Может показаться странным, но губная помада также хорошо очищает серебряные украшения. Это связано с тем, что в составе помады есть диоксид титана и жиры. В сочетании эти вещества творят просто чудо! Диоксид титана очищает от загрязнений, а жиры полируют до блеска. Поэтому, если у вас дома есть ненужная старая губная помада, не спешите ее выбрасывать. Она еще пригодится вам.

Чтобы очистить серебряные изделия помадой, надо намазать ею металл, а далее мягко полировать салфеткой до блеска. Стоит отметить, что этот метод лучше всего работает на гладких поверхностях.

Как почистить серебро банановой кожурой

Не спешите выбрасывать кожуру от банана после того, как полакомились им. Банановая кожура также поможет вам с легкостью очистить тусклое серебро. Для этого измельчите кожуру в блендере, а затем этой массой начинайте чистить ваше серебро. В этом нам снова поможет старая зубная щетка. После этого промойте украшения в воде и отполируйте их мягкой тканью.

Как почистить серебро яичным желтком

Кто бы мог подумать, но яичный желток также хорошо очищает серебро. Чтобы ваши украшения снова засияли, нужно отделить желток от белка, взять салфетку и обмакнуть ее в желток. Далее начинайте протирать этой салфеткой серебряные украшения. После этого дождитесь пока желток немного подсохнет на поверхности металла, а затем промойте ваше серебро водой. И ваши украшения снова сияют, словно из ювелирного магазина.

Как уберечь серебро от потемнения

Чтобы ваши серебряные украшения как можно дольше радовали вас своим блеском, нужно следовать нескольким простым правилам. Первым делом серебро надо хранить в сухом месте. Наилучшим вариантом будет шкатулка, которая внутри обита мягкой тканью. Также стоит снимать серебряные украшения перед каждым контактом с водой. Кроме того, изделия из серебра не должны контактировать с кремами, лосьонами и духами.

И это все. Ухаживайте за своими серебряными украшениями и каждый ваш образ будет просто непревзойденным!

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