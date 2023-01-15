Почему собаки лают на своих и как с этим бороться

Они обладают просто феноменальным нюхом, при помощи которого воспринимают мир совсем не так как человек.

Собака / pixabay.com

Хоть собаки и считаются лучшими друзьями людей из животного мира, но бывают случаи, что хвостатые рычат или даже лают на уже знакомых им людей.

Все дело в чутье собак. Они обладают просто феноменальным нюхом, при помощи которого воспринимают мир совсем не так как человек.

Рычание без причины - признак умной собаки

Животное может учуять то, о чем обычный человек даже не подозревает. Неуловимый для нашего нюха запах может стать сигналом для собаки, который будет значить что-то негативное. Реакции животных основаны на их предыдущем опыте.

Собаки видят носом

Не секрет, что собаки склонны доверять своему носу больше, чем глазам, но иногда они рычат на людей, когда видят в них какую-то особенность, которая напоминает об угрозе: рост или манера двигаться. Вот поэтому псы часто лают на знакомых, когда те надевают шляпу или идут под зонтом.

Ошибки случаются

У собачьего чутья есть недостаток - не всегда то, что пугает животное, несет угрозу ему или хозяину. Поэтому если вы уверены, что человек не несет никакой угрозы, научите собаку относиться к нему спокойно. Возможно, человек, на которого гавкает ваш пес, пахнет чем-то, что вызывает у нее тревогу.

Переубедить хвостатого можно при помощи команд. Нужно убедить собаку, что когда будет приближаться ваш знакомый, то лаять на него нельзя. Мотиватором для животного может быть его любимое лакомство.

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