Почему "сир" – не "творог": языковед Авраменко объяснил самую распространенную ошибку

Кроме этого, молочные продукты не стоит называть "молочкою", ведь в украинском языке нет такого слова. Наш язык имеет отличный аналог.

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Как правильно говорить – "сир" или "творог"/ скрин

Большинство украинцев привыкли употреблять в своей речи слово "творог". Его довольно часто можно услышать во время общения с другими людьми. Однако мало кто догадывается, что в украинском языке не существует такого слова.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему в украинском языке нельзя употреблять слово "творог" и как правильно называть соответствующий молочный продукт, на который мы привыкли так говорить.

"В украинском языке нет такого слова, как "творог". Запомните – "сир". Например, "вареники з сиром", "сирний пиріг", – подчеркнул языковед.

То есть "сиром" нужно называть и мягкий молочный продукт, на который часто ошибочно говорят "творог", и твердый молочный продукт, с которым, например, делают бутерброды.

"Пищевой продукт в виде твердой массы, который нарезают, например, для бутербродов, так же называют "сиром". Можно также называть его "твердим сиром", – отметил Авраменко.

Вместо "творог" нужно употреблять слово "сир"/ скрин

На обозначение твердого молочного продукта можно употреблять слова "сир" или "твердий сир"/ скрин

Также он подчеркнул, что молочные продукты не стоит называть "молочкою", ведь в украинском языке нет такого слова.

"Не называйте молочные продукты "молочкою". Это не украинское слово. В нашем языке есть древнее слово на обозначение молочных продуктов – "набіл", – рассказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко о том, как правильно говорить – "сир" или "творог":

Раньше Авраменко рассказал, как правильно говорить – "будь ласка" или "прОшу". На самом деле похожие по значению слова могут иметь разное применение в зависимости от ситуации.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему мы неправильно называем кофе и как сказать правильно – "еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ". В названиях различных кофейных напитков очень легко допустить ошибки.

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