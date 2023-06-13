УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему "сир" – не "творог": языковед Авраменко объяснил самую распространенную ошибку

Алёна Воронина
13 июня 2023, 06:50
389
Кроме этого, молочные продукты не стоит называть "молочкою", ведь в украинском языке нет такого слова. Наш язык имеет отличный аналог.
Александр Авраменко, украинский язык
Как правильно говорить – "сир" или "творог"/ скрин

Большинство украинцев привыкли употреблять в своей речи слово "творог". Его довольно часто можно услышать во время общения с другими людьми. Однако мало кто догадывается, что в украинском языке не существует такого слова.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему в украинском языке нельзя употреблять слово "творог" и как правильно называть соответствующий молочный продукт, на который мы привыкли так говорить.

"В украинском языке нет такого слова, как "творог". Запомните – "сир". Например, "вареники з сиром", "сирний пиріг", – подчеркнул языковед.

То есть "сиром" нужно называть и мягкий молочный продукт, на который часто ошибочно говорят "творог", и твердый молочный продукт, с которым, например, делают бутерброды.

"Пищевой продукт в виде твердой массы, который нарезают, например, для бутербродов, так же называют "сиром". Можно также называть его "твердим сиром", – отметил Авраменко.

Украинский язык
Вместо "творог" нужно употреблять слово "сир"/ скрин
Украинский язык
На обозначение твердого молочного продукта можно употреблять слова "сир" или "твердий сир"/ скрин

Также он подчеркнул, что молочные продукты не стоит называть "молочкою", ведь в украинском языке нет такого слова.

"Не называйте молочные продукты "молочкою". Это не украинское слово. В нашем языке есть древнее слово на обозначение молочных продуктов – "набіл", – рассказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко о том, как правильно говорить – "сир" или "творог":

Раньше Авраменко рассказал, как правильно говорить – "будь ласка" или "прОшу". На самом деле похожие по значению слова могут иметь разное применение в зависимости от ситуации.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему мы неправильно называем кофе и как сказать правильно – "еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ". В названиях различных кофейных напитков очень легко допустить ошибки.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступления

Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступления

07:29 Украина
Ракетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге есть жертвы

Ракетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге есть жертвы

06:50 Украина
Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

02:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:30

Обречены разбогатеть летом-2023: астролог рассказал, к кому будут липнуть деньги

07:29

Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступленияВидео

07:20

Непревзойденная загадка на наблюдательность: лишь единицы найдут цифру 3 за 15 секунд

06:50

Ракетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге есть жертвы

06:50

Почему "сир" – не "творог": языковед Авраменко объяснил самую распространенную ошибкуВидео

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
06:20

Капитуляцию России подпишет Пригожинмнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июняВидео

03:35

Самый юный ангел Victoria’s Secret вышла замуж за миллионера

03:05

Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить РоссиюВидео

Реклама
02:35

РФ перерезают коридор в Крым: эксперт назвал город, на который "нацелились" ВСУ

02:05

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - БульбаВидео

01:23

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой областиВидео

00:38

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - ТарнавскийВидео

00:35

Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

12 июня, понедельник
23:40

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - БлинкенВидео

23:10

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУВидео

23:07

"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в УкраинеВидео

22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляетВидео

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

Реклама
21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

Реклама
17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять