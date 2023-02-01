Почему раньше люди были вынуждены спать раздельно, а теперь это стало нормой

Сон пары в одной постели сейчас считается нормой, но так было не всегда. В нынешнее время раздельный сон супругов можно трактовать как плохой знак, а вот в древности так не считали.
Экономия пространства
Еще в Древнем Риме супружеское ложе не использовалось для сна. Кровать была предназначена для любовных утех, после которых каждый уходил в свои покои. В Великобритании в Викторианскую эпоху также не было принято спать вместе в одной постели. У нас же в крестьянских избах муж с женой, как правило, проводили ночь в разных половинах.
Все изменилось, когда люди начали переселяться в города. Маленькие квартиры просто не оставляли супругам выбора, кроме как делить одну постель на двоих.
Совместный сон: польза и вред
В 2005 году эксперт по сну Нил Стэнли провел исследование, в котором пришел к выводу, что когда люди спят вместе, они довольно часто не высыпаются. Но поскольку "нормой" считается именно совместный сон, они продолжают спать в одной постели, невзирая на последствия для здоровья.
В свою очередь американский психотерапевт Кен Пейдж считает, что некоторые пары чувствуют, что раздельный сон может укрепить отношения. По его словам, паре не приходится волноваться из-за того, что во сне партнер их потревожит, и они могут ценить все хорошее, что есть в их отношениях.
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