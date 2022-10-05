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Чтобы сон не превратился в пытки: как правильно выбрать комплект постельного белья

5 октября 2022, 03:13

Сегодня на рынке представлено огромное количество постельного белья разных фактур, цветов и размеров, в которых трудно потеряться.

Постельное белье
Как правильно выбрать комплект постельного белья / скриншот

К выбору постельного белья необходимо подходить с максимальной ответственностью, поскольку от этого будет зависеть ваш сон и даже здоровье.

Намного проще его покупать комплектом, но необходимо обратить внимание на ряд факторов.

Точный размер

Перед покупкой нужно при помощи сантиметровой ленты измерить своё одеяло, подушки и диван или кровать. Все эти измерения следует записать на листочке, в блокнотике, на смартфоне в записках, чтобы они были под рукой, чтобы не забыть. Раньше было проще, ведь такого огромного разнообразия, как сейчас, не было и было в продаже всего несколько видов спальных комплектов.

Можно еще добавить со всех сторон по несколько сантиметров, чтобы можно было заправить простынь по бокам дивана. Для разных кроватей/диванов и разных требований величина может быть для добавления разной.

Ткань и ее плотность

Важное значение имеет и этот критерий Классическим выбором считаются натуральные ткани: хлопок, шёлк, бамбук, лён, которые обладают всеми необходимыми свойствами для постельного белья. Самый популярный материал — 100% хлопок и ткани из него (бязь, сатин, ранфорс и другие).

Преимущества бязи:

  • долговечность – простыни, пододеяльники, наволочки выдерживают до 200 стирок, при этом не садятся, не линяют, сохраняют сочность красок, форму и первоначальный вид. Набор будет служить не один год;
  • практичность – не требует деликатного ухода, можно стирать в любом режиме, подвергать отбеливанию и кипячению, быстро сохнет, легко гладится;
  • гигроскопичность – ткань впитывает влагу, поэтому тело спящего всегда остается сухи;
  • воздухопроницаемость – пропускает воздух, тело в постели из бязи "дышит";
  • способность сохранять тепло – ткань согревает лучше сатина и шелка, что особенно ценно в холодное время года;
  • гигиеничность – в натуральном хлопке не размножается вредная микрофлора;
  • невысокая цена.

Преимущества сатина:

  • очень прочный – выдерживает до 250 стирок без ущерба качеству и внешнему виду;
  • тонкий и гладкий – обеспечивает комфорт и тактильные ощущения сродни шелку, спать на постели мягко и тепло;
  • роскошный внешний вид – выглядят сатиновые комплекты не хуже шелковых, но удобнее, практичнее и дешевле.

Ранфорс – прочная и практичная ткань, более приятная на ощупь, чем бязь или лен, поскольку изготавливается из тонких хлопчатобумажных нитей. Плетение в ранфорса не крестообразное, как в обычных хлопковых тканей, а диагональное. Это делает материал гладким и пригодным для нанесения на поверхность рисунков с особо тонкими линиями и мелкими деталями, что существенно расширяет возможности дизайнеров в разработке принтов для постельного белья. Основной недостаток ранфорса – склонность к усадке после нескольких циклов стирки.

Следует отметить, что некоторые искусственные материалы высокого качества могут не уступать качеству натуральных.

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Автор: Сергей Кущ
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