Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напитке

Почему пьют чай с молоком ‒ если верить знающим людям, то первыми чай с молоком придумали пить чопорные английские джентельмены. Дело в том, что практически все сорты цейлонского чая были довольно горькими на вкус, а молоко и сахар делали напиток довольно приятными для употребления. С тех пор прошло полтораста лет и есть уже множество более-менее "приятных" на вкус сортов, но напиток чай с молоком по-прежнему употребляют ‒ по всему миру.
Чем полезен чай с молоком
Во-первых, сразу скажем, что молоко само по себе ‒ крайне полезно. В нем полно веществ, которые нужны для нормальной работы тела ‒ кальций, калий, фосфор, а также несколько групп витаминов.
Во-вторых, как говорят некоторые эксперты, молоко "обезболивает" кофеин. И потому-то чая с молоком можно выпить гораздо больше, чем кофе ‒ и без проблем для желудка и кишечника.
В-третьих, чай с молоком (но только не подслащенный) советуют пить во время похудания и во время разгрузочных дней ‒ этот напиток помогает легче переносить голод.
Ну и, в конечном итоге, чай с молоком ‒ это просто-напросто вкусно. К примеру, в некоторых больших сетях кофеен выпускают напиток Green Tea Latte. Он как раз и готовится на основе зеленого чая и молока с пенкой.
Чем вреден чай с молоком
Регулярно чай с молоком нельзя употреблять тем людям, у которых есть проблемы с камнями в почках. Максимум они в день могут выпить четыре-пять в день.
Поскольку такой чай ‒ хорошее мочегонное средство. И именно по этой причине его нельзя употреблять в больших количествах перед долгими путешествиями и перед сном.
Есть некоторые исследования ученых ‒ насчет того, что присутствующее в молоке белковое вещество "казеин" плохо влияет на катехины, которые содержатся в чае. Автоматически это значит ‒ снижается полезность чая с молоком. Но, однако, и вреда организму заметного это не принесет.
При проблемах с сердцем и вере в любую информацию о вреде продуктов можно выпивать 4 чашки в неделю, и такая доза побочных эффектов точно не даст.
Чай с молоком рецепты
Самый класический вариант чая с молоком — сочетание горячего напитка и ледяного молока. Приготовить его крайне просто. Есть два канонический способа:
- 1) сперва чай, потом молоко;
- 2) сперва молоко, затем чай.
Детальнее расскажем о каждом Какой способ лучше — решать вам.
При первом варианте ‒ берите пакетик чая либо насыпьте на ложечку немного заварки. Затем подготовьте чашку для чая, горячая вода и кружку молока. Воду закипятите, залейте заварку кипятком и подождите от трех до пяти минут. Обязательно подождите, чтобы чай хорошо заварился. Затем чашку с горячим чаем налейте немного молока (если переборщите, то оно перебъет вкус чая).
При втором варианте, нужно сперва взять две чашки вместо одной. Воду закипятите. Затем залейте чайный пакетик кипятком в первой чашке и подождите все те же три–пять минут (чтобы чай заварился). Молоко налейте в другую чашку и, когда чай заварите, смело лейте горячий чай — сверху на молоко.
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