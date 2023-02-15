Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напитке

Можно ли пить чай с молоком? Главред детально разобрался в нюансах употребления популярного напитка и в том, полезен ли он, либо же вреден для тела.

Как и зачем пить чай с молоком: интересные сведения/ коллаж фото ua.depositphotos.com

Почему пьют чай с молоком ‒ если верить знающим людям, то первыми чай с молоком придумали пить чопорные английские джентельмены. Дело в том, что практически все сорты цейлонского чая были довольно горькими на вкус, а молоко и сахар делали напиток довольно приятными для употребления. С тех пор прошло полтораста лет и есть уже множество более-менее "приятных" на вкус сортов, но напиток чай с молоком по-прежнему употребляют ‒ по всему миру.

Чем полезен чай с молоком

Во-первых, сразу скажем, что молоко само по себе ‒ крайне полезно. В нем полно веществ, которые нужны для нормальной работы тела ‒ кальций, калий, фосфор, а также несколько групп витаминов.

Во-вторых, как говорят некоторые эксперты, молоко "обезболивает" кофеин. И потому-то чая с молоком можно выпить гораздо больше, чем кофе ‒ и без проблем для желудка и кишечника.

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В-третьих, чай с молоком (но только не подслащенный) советуют пить во время похудания и во время разгрузочных дней ‒ этот напиток помогает легче переносить голод.

Ну и, в конечном итоге, чай с молоком ‒ это просто-напросто вкусно. К примеру, в некоторых больших сетях кофеен выпускают напиток Green Tea Latte. Он как раз и готовится на основе зеленого чая и молока с пенкой.

Чем вреден чай с молоком

Регулярно чай с молоком нельзя употреблять тем людям, у которых есть проблемы с камнями в почках. Максимум они в день могут выпить четыре-пять в день.

Поскольку такой чай ‒ хорошее мочегонное средство. И именно по этой причине его нельзя употреблять в больших количествах перед долгими путешествиями и перед сном.

Есть некоторые исследования ученых ‒ насчет того, что присутствующее в молоке белковое вещество "казеин" плохо влияет на катехины, которые содержатся в чае. Автоматически это значит ‒ снижается полезность чая с молоком. Но, однако, и вреда организму заметного это не принесет.

При проблемах с сердцем и вере в любую информацию о вреде продуктов можно выпивать 4 чашки в неделю, и такая доза побочных эффектов точно не даст.

Чай с молоком рецепты

Самый класический вариант чая с молоком — сочетание горячего напитка и ледяного молока. Приготовить его крайне просто. Есть два канонический способа:

1) сперва чай, потом молоко;

2) сперва молоко, затем чай.

Детальнее расскажем о каждом Какой способ лучше — решать вам.

При первом варианте ‒ берите пакетик чая либо насыпьте на ложечку немного заварки. Затем подготовьте чашку для чая, горячая вода и кружку молока. Воду закипятите, залейте заварку кипятком и подождите от трех до пяти минут. Обязательно подождите, чтобы чай хорошо заварился. Затем чашку с горячим чаем налейте немного молока (если переборщите, то оно перебъет вкус чая).

При втором варианте, нужно сперва взять две чашки вместо одной. Воду закипятите. Затем залейте чайный пакетик кипятком в первой чашке и подождите все те же три–пять минут (чтобы чай заварился). Молоко налейте в другую чашку и, когда чай заварите, смело лейте горячий чай — сверху на молоко.

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