УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напитке

15 февраля 2023, 19:47
Можно ли пить чай с молоком? Главред детально разобрался в нюансах употребления популярного напитка и в том, полезен ли он, либо же вреден для тела.
Чай, молоко
Как и зачем пить чай с молоком: интересные сведения/ коллаж фото ua.depositphotos.com

Почему пьют чай с молоком ‒ если верить знающим людям, то первыми чай с молоком придумали пить чопорные английские джентельмены. Дело в том, что практически все сорты цейлонского чая были довольно горькими на вкус, а молоко и сахар делали напиток довольно приятными для употребления. С тех пор прошло полтораста лет и есть уже множество более-менее "приятных" на вкус сортов, но напиток чай с молоком по-прежнему употребляют ‒ по всему миру.

Чем полезен чай с молоком

Во-первых, сразу скажем, что молоко само по себе ‒ крайне полезно. В нем полно веществ, которые нужны для нормальной работы тела ‒ кальций, калий, фосфор, а также несколько групп витаминов.

Во-вторых, как говорят некоторые эксперты, молоко "обезболивает" кофеин. И потому-то чая с молоком можно выпить гораздо больше, чем кофе ‒ и без проблем для желудка и кишечника.

видео дня

В-третьих, чай с молоком (но только не подслащенный) советуют пить во время похудания и во время разгрузочных дней ‒ этот напиток помогает легче переносить голод.

Ну и, в конечном итоге, чай с молоком ‒ это просто-напросто вкусно. К примеру, в некоторых больших сетях кофеен выпускают напиток Green Tea Latte. Он как раз и готовится на основе зеленого чая и молока с пенкой.

Чем вреден чай с молоком

Регулярно чай с молоком нельзя употреблять тем людям, у которых есть проблемы с камнями в почках. Максимум они в день могут выпить четыре-пять в день.

Поскольку такой чай ‒ хорошее мочегонное средство. И именно по этой причине его нельзя употреблять в больших количествах перед долгими путешествиями и перед сном.

Есть некоторые исследования ученых ‒ насчет того, что присутствующее в молоке белковое вещество "казеин" плохо влияет на катехины, которые содержатся в чае. Автоматически это значит ‒ снижается полезность чая с молоком. Но, однако, и вреда организму заметного это не принесет.

При проблемах с сердцем и вере в любую информацию о вреде продуктов можно выпивать 4 чашки в неделю, и такая доза побочных эффектов точно не даст.

Молока

Чай с молоком рецепты

Самый класический вариант чая с молоком — сочетание горячего напитка и ледяного молока. Приготовить его крайне просто. Есть два канонический способа:

  • 1) сперва чай, потом молоко;
  • 2) сперва молоко, затем чай.

Детальнее расскажем о каждом Какой способ лучше — решать вам.

При первом варианте ‒ берите пакетик чая либо насыпьте на ложечку немного заварки. Затем подготовьте чашку для чая, горячая вода и кружку молока. Воду закипятите, залейте заварку кипятком и подождите от трех до пяти минут. Обязательно подождите, чтобы чай хорошо заварился. Затем чашку с горячим чаем налейте немного молока (если переборщите, то оно перебъет вкус чая).

При втором варианте, нужно сперва взять две чашки вместо одной. Воду закипятите. Затем залейте чайный пакетик кипятком в первой чашке и подождите все те же три–пять минут (чтобы чай заварился). Молоко налейте в другую чашку и, когда чай заварите, смело лейте горячий чай — сверху на молоко.

Другие новости о чае:

молоко чай интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:15

Как выглядеть элегантно и дорого после 40 лет: 7 умных трюков на каждый день без лишних трат

20:11

Весь в маму: Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его единственный сын

20:05

Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхакаВидео

20:04

Более 30 Leopard 2 для Украины: союзники Киева собрали первый танковый батальон

20:03

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:52

"Мобилизованные в РФ восстанут": Россия намеренно затягивает войну и ждет, чтобы Запад "сдулся" – аналитикВидео

19:47

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

19:24

"Врагами их считать не нужно": Святослав Вакарчук поддержал "хороших русских" артистовВидео

19:13

Все должны быть готовы к службе в армиимнение

Реклама
19:07

Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

19:00

Гороскоп на завтра 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

18:55

"Хотелки" РФ по захвату Киева и всей Украины: враг усилит давление в ближайшие месяцы – РезниковВидео

18:45

Ледяной дождь и снежный "апокалипсис": в Украину идет настоящий АрмагеддонВидео

18:25

Как убрать налет со стеклянных стаканов: будут блестеть как новые

18:04

"Это был самый сложный период в нашей жизни": 24 февраля начнется новый год для Украины – ЗеленскийВидео

18:00

Войска РФ могут взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалят наступление – CNN

17:33

"Не спала и рвала на себе волосы": звезда "Уэнздей" пожаловалась на жесткий график съемокВидео

17:10

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делатьВидео

16:39

Встреча с Байденом и Формула с границами 1991 года: СМИ узнали о визите Зеленского в ПольшуВидео

16:37

"Решение моего президента": Резников развеял слухи о своей отставкеВидео

Реклама
16:31

Устроят беду к 24 февраля: что Россия задумала на годовщину войны - прогноз для УкраиныВидео

16:31

Из юной старлетки в актрису одной роли: как сейчас выглядит главная героиня сериала Элен и ребята

16:30

"Это единственный путь": Столтенберг ответил, при каком условии и когда Украина станет членом НАТОВидео

15:58

Война "по плану" и мобилизация: в ГУР рассказали, о чем будет говорить Путин 21 февраляВидео

15:56

Запроданка Лорак восхитилась треком путиниста Киркорова к фильму российских пропагандистовВидео

15:40

Чем подкормить розы весной: 4 простых и эффективных народных средства для пышных и ароматных цветов

15:38

Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации

14:53

"Весна и лето будут решающими": Боррель разнес Европу и призвал как можно скорее дать танки ВСУВидео

14:53

ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал срокиВидео

14:49

В постели и с шампанским: Синди Кроуфорд в шелковом пеньюаре побаловала мужа "сладеньким"

14:43

"Жить с этим не могу": в РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в УкраинуВидео

14:16

Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогнозВидео

14:12

Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

13:49

Неизвестный объект в воздухе и взрывы: в Киевской области - тревогаВидео

13:49

Как выглядит Центр принятия решений, откуда руководят обороной Украины: уникальные кадры

13:47

В Украине могут прекратить выключать свет: есть единственное условиеВидео

13:43

Чем помыть кошачий лоток: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от неприятного запаха

13:30

"Мои крылья возвращаются": счастливая Светлана Лобода в постели рассказала о любви

13:16

Путин готовится к длительной войне: впереди будет труднее и для Украины, и для РФ – ReutersВидео

13:12

Украина не получит истребители от Британии в ближайшие месяцы или даже годы - Уоллес

Реклама
12:54

Шакира сорвалась и угрожает Жерару Пике: "Я убью своего бывшего"Видео

12:48

"Больше, чем ВСУ": Жданов рассказал, чего сейчас боится Путин

12:28

Как назвать кота, чтобы в доме был достаток: популярные имена со смыслом

12:27

Уплетут за три минуты: фантастические секреты приготовления идеальных блинов на МасленицуВидео

12:26

Дания и Нидерланды заявили, что не дадут Украине танки Leopard 2 – WeltВидео

12:24

"Война надоела": в полтавском клубе молодежь развлекалась под российскую попсуВидео

12:24

Возможен каскадный обвал обороны РФ: эксперт спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

12:20

ООН выплачивает помощь украинцам: у кого есть все шансы на получение почти 20 тысяч гривенВидео

11:45

В Украине находится 97% всей российской армии – министр обороны БританииВидео

11:40

3 вещи, которых больше всего боятся кошкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять