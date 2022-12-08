Ароматный напиток, который мы готовим дома: как вкусно и правильно заваривать чай

Как правильно заварить черный, зеленый и даже фруктовый чай знают далеко не все, однако каждый может попробовать приготовить вкусный напиток.

Лучше всего заваривать чай дома в глиняном или фарфоровом чайнике / pixabay

Чай остается одним из самых популярных напитков, которые мы пьем дома. Сортов чая на самом деле много, но большинство из нас чаще всего предпочитает зеленый, черный чай или пуэр. Чтобы по-настоящему насладиться ароматным напитком, нужно знать, в чем лучше приготовить чай. Правильное заваривание позволит ощутить все тонкости вкуса этого напитка.

В чем лучше всего заваривать чай

Для заваривания чая используйте глиняную, фаянсовую или фарфоровую посуду. Чайник должен быть полностью наполнен водой. Один из самых подходящих вариантов – фарфоровая посуда, но можно также использовать и стеклянную. Полнота вкуса и насыщенность аромата в стеклянной посуде может быть не такой, как в фарфоре, поскольку он понижает температуру напитка и позволяет пить его без вреда. Нужно, чтобы чайник хорошо закрывался и плотно прикрывал заварник. Но в крышке все равно должно быть отверстие.

Чтобы заварить чай – зеленый или красный – нужны специальные емкости с отверстием. Туда нужно добавить заварку. Емкости прикрепляются внутри чайника и заливаются кипятком. Заварник нужно закрыть, чтобы кипяток омыл все чайные листки, а вкус напитка стал действительно насыщенным.

Нельзя забывать и о важности формы чайника. Заваривайте напиток в цилиндрических и круглых заварниках, поскольку так будет легче понять, сколько понадобится воды.

Как правильно заваривать вкусный чай

У каждого чая свой особый вкус и аромат. Напиток нужно правильно заваривать для сохранения вкусовых качеств. Обратите внимание на температуру воды, объем сухого продукта и время, в течение которого должен настаиваться напиток.

Вода должна быть качественной. Хотя ценители чая говорят, что только несладкий напиток лучше всего подчеркивает чайный вкус, можно добавлять и сахар.

Черный чай – как заваривать

Нагреваем воду до 95 °C. Наблюдаем, чтобы заварочный чайник был теплым – заранее ошпарьте посуду кипятком. Чай нужно накладывать из расчета 1 чайная ложка на 1+1 чашку.

Заварить идеальный зеленый чай

Следует не забывать, что температура воды для заваривания зеленого чая должна быть 80–85 °C. Добавлять нужно 2-3 грамма сухого листа на стакан воды. Такой чай можно заваривать несколько раз. Первую заварку нужно слить, подождав 10 секунд.

Завариваем травяные и цветочные чаи

Для заварки лекарственных трав кипяток должен дойти до 95 °C. Добавляют 2-3 грамма листа на стакан. Напиток настаивается один раз 10-20 минут. Еще раз заваривать такой чай или разбавлять его водой не рекомендуется.

Как заварить вкусный чай с фруктами

Фруктовый чай представляет собой напиток, который готовят из смеси свежих фруктов, ягод, или даже трав и цветов. Можно сделать его на основе сока, воды, другого чая.

К примеру, фруктовый чай на воде заваривают, используя сушеные фрукты и травы. Обычный чай не добавляют, поэтому в напитке нет кофеина. Не надо просто заливать всю смесь кипятком, иначе вместо чая вы приготовите компот.

Вскипятите воду и остудите ее до температуры 85–90 °С. Заварочный чайник не забудьте прогреть. Сам напиток должен настояться. Время – 9-10 минут.

Можно приготовить фруктовый чай на соке. Чайные листья добавляем по желанию. Если будете пить чай на соке с чайными листьями, нагрейте сок, но не доводите его до кипения. При втором варианте просто разбавьте сок заваренным чаем. Пить можно как в горячем, так и охлажденном виде.

Когда основа фруктового чая на черном, белом или зеленом чае, то надо в первую очередь заварить и дать чаю настояться. И только после этого добавить фрукты по вкусу. Напиток хорошо утоляет жажду и снимает усталость.

Как заварить персиковый чай

Сначала завариваем белый чай, используя 2-3 чайные ложки на 0,5 литра воды. Процеживаем, даем остыть. Далее следует смешать его с половиной стакана, в который уже должен быть налит персиковый сок. Режем кубиками свежий персик и добавляем в напиток. Остужаем чай и ставим его в холодильник на несколько часов.