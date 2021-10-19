УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

19 октября 2021, 04:41
Прослушать новость
Остановить

Употребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, который поддерживает четкий баланс клеток.

Вода
Вода / ua.depositphotos.com

Суточная потребность организма в воде зависит от пола, возраста, телосложения и географического местоположения. Известный нутрициолог Лидия Квашнина в комментарии портал Чемпионат рассказала, как правильно употреблять воду.

В любом случае, воду надо пить в течение суток постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро.

Потребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток. Когда уровень натрия падает, вода перемещается наружу и вызывает набухание клеток. Это может спровоцировать головную боль и тошноту, в редких случаях привести к отеку мозга и коме. Такое состояние называется гипергидратацией или водным отравлением, говорит специалист.

По словам Квашникой, употребление большого количества воды — дополнительная нагрузка для почек, которые за сутки очищают от токсинов кровь.

Если организме излишек, то он опасен:

Реклама
  • стремительным набором веса;
  • отеками, в том числе целлюлит;
  • повышением артериального давления;
  • усиленным потоотделением;
  • нарушение работы внутренних органов, таких как почки, сердце и легкие.

Читайте такжеЭксперт рассказал, какая минеральная вода полезнее всего для тела

Напомним, ранее эксперт и автора книг о лечебных водах Александра Назарова отметил, что во время покупки бутилированной минеральной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта.

Самой полезной считается вода из артезианских скважин, поскольку в ней изначально содержатся полезные микроэлементы (а в воду из наземных источников их добавляют на производстве).

"Да, в воду добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала ", — подытожил он.

viber
здоровье питьевая вода
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьникиОсенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизниГороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего летаУкраину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларовКак живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов "Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором"Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

Последние новости

05:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

04:41

Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

04:30

Леди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

04:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

03:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

Реклама
03:10

Диетолог пояснила, можно ли сэкономить на продуктах при похудании

02:55

К чему снится кошка: толкование известных сонников

02:22

Названа страна-антилидер по распространению коронавируса Видео

02:10

Ученые нашли связь между заложенностью носа и лишним весом

01:41

Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога

01:36

Карательные методы не помогут: экс-министр объяснил, что делать с "антивакцинаторами" в Украине Видео

00:35

"Мисс Украину-2021" раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам Видео

00:21

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

18 октября, понедельник
23:55

"Вакцинация или локдаун": Зеленский рассказал, что ждет украинцев из-за коронавируса и штамма Дельта Видео

23:32

Выбросите их прямо сейчас: какие вещи нельзя держать на кухне Видео

22:58

Просто перепутал: под Киевом неадекват изрубил топором мать четырех детей Видео

22:57

Зависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате Видео

22:36

Стали известны детали смерти брата мэра Кривого Рога: полиция опубликовала видео Видео

22:20

Отдых осенью-2021: перечень открытых для украинцев стран и требования по вакцинации Видео

22:09

"Адище": врач рассказал о COVID-ситуации в Александровской больнице Киева Видео

Реклама
21:53

"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию Видео

21:30

"К уровню моллюска еще далеко": Мендель оконфузилась своим безграмотным постом об "Игре кальмара"

21:23

Евросоюз хочет закрыть границы для Украины из-за вспышки коронавируса Видео

21:07

В Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививки Видео

20:43

Осенняя презентация Apple 18 октября: представлены новые AirPods и MacBook Pro Видео

20:38

Невестка покойного Кернеса оказалась в центре скандала из-за украинофобского анекдота

20:26

Киеву грозит "красная" зона: какая ситуация в больницах Видео

20:06

Найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова

20:02

Ведущая 1+1 Людмила Барбир и Михаил Кукуюк озвучили легендарных героев "Семейки Аддамс"

20:00

План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины мнение

19:54

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

19:46

"Родные отправились отдыхать, а женщину оставили с COVID": полный самолет украинцев застрял в Египте Видео

19:41

МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован Видео

19:16

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

19:16

Стало известно, когда и при каком условии включат отопление в Киеве Видео

18:58

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Видео

18:58

Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

18:43

В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

18:25

Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации Видео

18:16

Близкие убитой Мирославы Третьяк требуют от государства 100 млн грн компенсации: в чем причина

Реклама
18:04

Законопроект о реформе градостроительства усовершенствуют по результатам проверки НАПК

17:55

Муж Насти Каменских раскрыл ее необычное прозвище и трогательно поздравил с годовщиной

17:37

Кровь из уха: что делать и когда обращаться к врачу

17:33

50 гривен за литр молока: в Украине взвинтили цены на молочные продукты Видео

17:30

В Украине острый дефицит угля - Минэнерго Видео

17:28

Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Видео

17:14

В Украине произошло землетрясение: кого "потрусило"

16:58

Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах Видео

16:46

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата Видео

16:31

"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять