Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

Суточная потребность организма в воде зависит от пола, возраста, телосложения и географического местоположения. Известный нутрициолог Лидия Квашнина в комментарии портал Чемпионат рассказала, как правильно употреблять воду.

В любом случае, воду надо пить в течение суток постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро.

Потребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток. Когда уровень натрия падает, вода перемещается наружу и вызывает набухание клеток. Это может спровоцировать головную боль и тошноту, в редких случаях привести к отеку мозга и коме. Такое состояние называется гипергидратацией или водным отравлением, говорит специалист.

По словам Квашникой, употребление большого количества воды — дополнительная нагрузка для почек, которые за сутки очищают от токсинов кровь.

Если организме излишек, то он опасен:

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стремительным набором веса;

отеками, в том числе целлюлит;

повышением артериального давления;

усиленным потоотделением;

нарушение работы внутренних органов, таких как почки, сердце и легкие.

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Напомним, ранее эксперт и автора книг о лечебных водах Александра Назарова отметил, что во время покупки бутилированной минеральной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта.

Самой полезной считается вода из артезианских скважин, поскольку в ней изначально содержатся полезные микроэлементы (а в воду из наземных источников их добавляют на производстве).

"Да, в воду добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала ", — подытожил он.