Что будет с телом, если пить много воды каждый день - ответ эксперта

вода, стакан воды / ua.depositphotos.com

Есть известное утверждение, что взрослому человеку необходимо пить в среднем полтора-два литра воды за день. Но это не вполне соответствует действительности. Об этом сообщила в комментарии спортивному порталу "Чемпионат" нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Лидия Квашнина.

Как говорит она, правильнее высчитывать индивидуальную норму с привязкой к весу. Рекомендуются 25-30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела. Таким образом, при весе человека в 60 килограммов норма будет 1.8 литра в сутки

"Суточная потребность организма зависит от пола, возраста, телосложения и географического местоположения. В любом случае воду надо пить в течение дня постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро", — говорит Квашнина.

Нутрициолог утверждает, что воду нужно употреблять в чистом виде − не учитывая, что в течение дня человек ее пьет "опосредовано". Вместе фруктами, овощами и супами. В идеале день следует начинать со стакана воды натощак.

Квашнина говорит, могут возникнуть проблемы с пищеварением, увеличивается нагрузка на сердце и почки, что впоследствии создаст определенные трудности в работе мочевыделительной системы.

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Напомним, ранее эксперт и автора книг о лечебных водах Александра Назарова отметил, что во время покупки бутилированной минеральной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта.

Самой полезной считается вода из артезианских скважин, поскольку в ней изначально содержатся полезные микроэлементы (а в воду из наземных источников их добавляют на производстве).

"Да, в воду добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала ", — подытожил он.