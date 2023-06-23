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Почему неправильно говорить "гарно виглядаєш": языковед указал на распространенную ошибку

Алёна Воронина
23 июня 2023, 06:30
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Авраменко объяснил, почему ни один человек не может "гарно виглядати" – в этом приятном комплименте на самом деле есть большая ошибка.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "гарно виглядаєш"/ скрин

Когда нам хочется от всей души сделать комплимент дорогому человеку, сразу просится на язык фраза "гарно виглядаєш". Таким комплиментом мы хотим выразить, насколько нам нравится чья-то привлекательная внешность. Но на самом деле использовать именно такую фразу неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что не так с этим словосочетанием и как правильно сделать комплимент человеку, привлекательность которого мы хотим подчеркнуть.

"В последнее время очень широко начали употреблять глагол "виглядати" в несвойственном для него значении. Например, говорят "ви гарно виглядаєте". Можно ли так сказать? Да, можно, но не желательно", – отметил языковед.

Он пояснил, что основное лексическое значение слова "виглядати" таково – "висуваючись з чогось, дивитися кудись". Например, "виглядати з вікна" или "виглядати сина зі школи".

"Поэтому когда нам нужно сказать о внешнем виде, то употребляем словосочетание "мати вигляд". Например, "вона має гарний вигляд", а не "гарно виглядає", – подчеркнул Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему неправильно говорить "Ви гарно виглядаєте":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали, что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине". Когда нам нужно обратиться к незнакомому человеку, мы часто используем те обращения, которых лучше избегать.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "відтак" и каково его правильное значение. Красивое украинское слово украинцы часто употребляют не в том значении, которое оно имеет на самом деле.

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