Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

Люди, которые верят в приметы, считают, что подушки нельзя выбрасывать, ведь они накапливают в себе энергию человека.

Что можно сделать со старыми подушками / Фото pixabay.com

Подушка - это предмет, который есть в каждом доме, и рано или поздно любая хозяйка сталкивается с тем, что некоторые подушки нужно менять. Как понять, что пора менять подушку, Главред ранее писал. Но есть еще один немаловажный вопрос - что делать со старыми подушками?

Почему нельзя выбрасывать подушки

Люди, которые верят в приметы, считают, что подушки нельзя выбрасывать, ведь с точки зрения эзотерики, этот предмет накапливает в себе энергию человека. И это понятно: треть жизнь мы спим на подушке, она является свидетелем наших снов, кошмаров, слез или бессонных ночей.

Подушки накапливают в том числе и негативную энергию, поэтому эзотерики не советуют их хранить после того, как они отслужили свое. Выбрасывать их тоже нельзя, потому что недоброжелатели могут навести порчу через подушку, например, сделать подклад. В частности, если вы обнаружили в наволочке иголку без ушка, то, вероятнее всего, скоро могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если в подушке были обнаружены семечки или крупа, то недоброжелатели хотят поссорить супругов или навлечь на семью проблемы с финансами.

Как правильно избавиться от старой подушки

Если от подушки нужно избавиться, то лучший вариант - сжечь ее. Эзотерики говорят, что огонь сможет полностью уничтожить информацию, которая за долгое время скопилась в вашей подушке.

Второй вариант утилизации подушки без вреда для себя - это промыть ее в проточной воде, а потом отнести на свалку.

Если вы обнаружили в подушке инородный предмет, ее необходимо сразу же сжечь на таком расстоянии от дома, чтобы не доходил дым. А когда дым повалит с силой, нужно произнести вслух или мысленно такие слова: "Кто тебя, порча, ко мне принес, на того бы эту порчу ветер унес". После этого нужно уйти и не оборачиваться.

Что можно сделать со старыми подушками

Кстати, даже если вы не верите в магию и не боитесь выбрасывать подушки, делать это совсем необязательно. Если вы не используете подушки по прямому назначению, им можно дать "вторую жизнь".

Куда девать подушки:

отдать в приют для животных, с их помощью волонтеры утепляют будки и клетки;

пошить съемные чехлы с застежками и использовать в качестве лежанки для собаки или кошки;

подушки пригодятся при переезде, когда требуется упаковать в коробки хрупкие вещи;

из четырех-пяти стандартных подушек можно сшить напольную лежанку наподобие японского футона;

набивку из подушки можно использовать для создания мягких игрушек, новых декоративных подушек-думочек;

старые подушки можно использовать как амортизационный и изоляционный материал. Например, если обернуть ими водопроводные трубы, то можно защитить их от замерзания зимой.

Ранее Главред писал, как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

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