Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

Есть несколько признаков того, что ваша подушка уже отжила свое и пора покупать новую. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем.

Как часто нужно обновлять подушку / Фото pixabay.com

Почти треть своей жизни человек тратит на сон. При продолжительности жизни в 70 лет почти 22 года мы проводим во сне. Поэтому важно спать на правильной подушке. После сна человек должен просыпаться бодрым и отдохнувшим. Если же подушка плохая, то вы будете ощущать лишь боль в шее, голове, спине. Со временем это может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как депрессия и сердечные заболевания. Когда надо менять подушку, разобрался Главред.

Как понять, что пора менять подушку

Есть несколько признаков того, что ваша подушка уже отжила свое и пора покупать новую.

Если даже после непродолжительного сна вы просыпаетесь с болью в голове, шее, спине и даже ногах, это говорит о том, что подушку пора отправлять в утиль.

Дело в том, что правильная подушка должна хорошо поддерживать голову и шею, а также способствовать правильному положению тела во сне. Если подушка старая, то она точно не справляется с этой задачей, в результате человек испытывает неприятные ощущения.

Второй признак того, что подушку пора менять - это ее внешний вид. Если подушка плоская, бугристая или деформированная, то ее точно пора менять.

Если вы полночи безуспешно пытаетесь взбить подушку, а она не возвращается к исходной форме, это также верный признак того, что ей пора на свалку. Также пора менять подушку, если она не сразу возвращает себе исходную форму после того, как вы сложите ее пополам.

Если подушка имеет неприятный запах, скорее всего он вызван бактериями, плесенью, грибком или потом. Значит срок ее службы подошел к концу.

Появление перхоти или излишняя жирность головы также говорят о том, что подушка стала непригодной для сна.

Как часто нужно обновлять подушку

Людям, склонным к аллергии или страдающим от астмы, менять подушки нужно каждые два года. Дело в том, что в них скапливается влага, пыль, они становятся резервуаром для бактерий и плесени. Это может вызвать аллергию и спровоцировать симптомы астмы.

В принципе, даже если вы не аллергик, подушку все равно лучше менять каждые два года. На вид она может быть вполне нормальной и не иметь признаков деформации, но внутри она точно превратилась в живую экосистему.

Как часто нужно менять ортопедическую подушку

Современные ортопедические подушки служат в среднем от 3 до 10 лет без потери формы и качества. Врачи ортопеды рекомендуют менять подушку каждые 3 года.

Каждую последующую подушку следует подбирать по тем же параметрам, что и первую. Однако неправильно будет просто купить такую же модель. Нужно учитывать состояние позвоночника и любимой позы во время сна, которая меняется со временем.

Как часто нужно менять пуховые подушки

Подушки с наполнителем пух-перо служат до 10 лет при условии правильного ухода. Чтобы изделие было безопасным, каждые полгода их нужно стирать и тщательно просушивать под солнцем.

Если у вас нет возможности правильно ухаживать за перьевой подушкой, то ее следует менять на новую каждые 2–3 года.

Как понять, что пора менять перьевую подушку

Положите подушку на твердую поверхность, сложите пополам, выдавите воздух и отпустите изделие.

Если подушка быстро приняла изначальную форму, значит все хорошо. Если же подушка осталась в сложенном положении – ее пора заменить на новую.

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