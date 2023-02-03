glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

3 февраля 2023, 10:52
Есть несколько признаков того, что ваша подушка уже отжила свое и пора покупать новую. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем.
Как часто нужно обновлять подушку
Как часто нужно обновлять подушку / Фото pixabay.com

Почти треть своей жизни человек тратит на сон. При продолжительности жизни в 70 лет почти 22 года мы проводим во сне. Поэтому важно спать на правильной подушке. После сна человек должен просыпаться бодрым и отдохнувшим. Если же подушка плохая, то вы будете ощущать лишь боль в шее, голове, спине. Со временем это может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как депрессия и сердечные заболевания. Когда надо менять подушку, разобрался Главред.

Как понять, что пора менять подушку

Есть несколько признаков того, что ваша подушка уже отжила свое и пора покупать новую.

Если даже после непродолжительного сна вы просыпаетесь с болью в голове, шее, спине и даже ногах, это говорит о том, что подушку пора отправлять в утиль.

Дело в том, что правильная подушка должна хорошо поддерживать голову и шею, а также способствовать правильному положению тела во сне. Если подушка старая, то она точно не справляется с этой задачей, в результате человек испытывает неприятные ощущения.

Второй признак того, что подушку пора менять - это ее внешний вид. Если подушка плоская, бугристая или деформированная, то ее точно пора менять.

Если вы полночи безуспешно пытаетесь взбить подушку, а она не возвращается к исходной форме, это также верный признак того, что ей пора на свалку. Также пора менять подушку, если она не сразу возвращает себе исходную форму после того, как вы сложите ее пополам.

Если подушка имеет неприятный запах, скорее всего он вызван бактериями, плесенью, грибком или потом. Значит срок ее службы подошел к концу.

Появление перхоти или излишняя жирность головы также говорят о том, что подушка стала непригодной для сна.

Как часто нужно обновлять подушку

Людям, склонным к аллергии или страдающим от астмы, менять подушки нужно каждые два года. Дело в том, что в них скапливается влага, пыль, они становятся резервуаром для бактерий и плесени. Это может вызвать аллергию и спровоцировать симптомы астмы.

В принципе, даже если вы не аллергик, подушку все равно лучше менять каждые два года. На вид она может быть вполне нормальной и не иметь признаков деформации, но внутри она точно превратилась в живую экосистему.

Как часто нужно менять ортопедическую подушку

Современные ортопедические подушки служат в среднем от 3 до 10 лет без потери формы и качества. Врачи ортопеды рекомендуют менять подушку каждые 3 года.

Каждую последующую подушку следует подбирать по тем же параметрам, что и первую. Однако неправильно будет просто купить такую же модель. Нужно учитывать состояние позвоночника и любимой позы во время сна, которая меняется со временем.

Как часто нужно менять пуховые подушки

Подушки с наполнителем пух-перо служат до 10 лет при условии правильного ухода. Чтобы изделие было безопасным, каждые полгода их нужно стирать и тщательно просушивать под солнцем.

Если у вас нет возможности правильно ухаживать за перьевой подушкой, то ее следует менять на новую каждые 2–3 года.

Как понять, что пора менять перьевую подушку

Положите подушку на твердую поверхность, сложите пополам, выдавите воздух и отпустите изделие.

Если подушка быстро приняла изначальную форму, значит все хорошо. Если же подушка осталась в сложенном положении – ее пора заменить на новую.

Ранее Главред писал, как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

Другие новости:

лайфхак интересные новости подушка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:37

Используют по сей день: почему в СССР граненые стаканы обрели сумасшедшую популярность

11:35

Следующие шесть месяцев войны будут критическими и решающими – директор ЦРУВидео

11:30

Ксения Мишина показала огромный живот и призналась, сколько набрала за беременность

10:56

"Запад – доктор Менгеле": Медведев забился в истерических конвульсиях из-за помощи УкраинеВидео

10:52

Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:52

Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяВидео

10:29

Путин притащил с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы – MirrorВидео

10:27

"Всегда можете пополнить ряды стриптизерш": Собчак вывалила свой бюст в InstagramВидео

10:24

Газманов ответил на "Героям слава!" от МеладзеВидео

Реклама
10:13

В вышиванке и украинских "коралях": Loboda выпустила новую украиноязычную песню для наших защитниковВидео

09:29

Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"Видео

09:28

ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

09:28

В Энергодаре взорвали авто коллаборанта – правоохранителя, предавшего УкраинуВидео

09:20

Украинский телеведущий и его жена начали процесс усыновленияВидео

09:10

Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

09:04

Шольц назвал войну России против Украины "давно задуманным" планом для расширения территории РФВидео

09:02

Впервые за всю историю независимости: цена на лук в Украине достигла рекордной отметкиВидео

08:44

"Путин готов к сотням тысяч жертв": РФ уже потеряла 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными – NYTВидео

08:30

Как устранить скрип деревянного пола: идеальное решение громкой проблемыВидео

08:21

Мир в обмен на сдачу РФ 20% территорий Украины: СМИ раскрыли детали тайного визита главы ЦРУ в КиевВидео

Реклама
08:10

Левобережная Херсонщина - под огневым контролем ВСУ: какие есть варианты деоккупации регионамнение

08:01

"Это конец войне": Жданов назвал главное направление для контрнаступления ВСУВидео

08:00

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

07:34

Путин относится к нему, как к сыну, хоть он и расходный материал - Орешкин о будущем КадыроваВидео

07:22

Россия не сможет захватить Донбасс к марту, Путин снова переоценил силы - ISW

07:01

Лунный календарь на февраль 2023: в какие дни стоит быть особенно осторожным

06:44

Сегодня США объявят о поставках Украине дальнобойных ракет - СМИ

06:12

До полного разгрома и поражения — не будет ни покаяния, ни спасениямнение

05:00

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

04:30

Стильная богиня или безвкусная простушка: как носить леопардовый принт, чтобы быть моднойВидео

03:46

"Это удар ниже пояса": звездная украинская прыгунья похвасталась сочным декольте в тесном платье

03:30

Холостяк рассказал, был ли у него секс с победительницейВидео

03:20

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

03:15

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

02:42

"До чего доводит зеленый змей": у Волочковой произошел "приступ"Видео

02:10

"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

01:35

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

00:51

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

00:25

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

00:05

Новый лидер Чехии призвал дать все оружие Украине, однако есть одно ограничениеВидео

Реклама
02 февраля, четверг
23:52

Топ-3 пар знаков зодиака, которые созданы друг для друга: их отношения идеальны

23:23

"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробностиВидео

23:19

Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

23:18

"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на УкраинуВидео

23:03

Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки УкраиныВидео

22:56

Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

22:49

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсменВидео

22:46

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильниковВидео

22:41

Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандалВидео

22:35

Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять