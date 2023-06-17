Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі": Авраменко удивил ответом

Языковед указал на распространенную ошибку, что попадается в речи большинства украинцев. Во многих случаях нельзя употреблять слова "закривати" и "відкривати".

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Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі"/ скрин

Часто мы самопроизвольно допускаем одну из самых распространенных ошибок в речи, неправильно употребляя слова "відкривати" и "закривати". На самом деле в большинстве случаев, когда эти слова так и "просятся" в соответствующие словосочетания, они там на самом деле не должны употребляться.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, почему неправильно говорить "відкривати двері", "відкривати книжку", "закривати очі" и "закривати вікно".

"Сегодня попробуем разобраться, когда употреблять слова "відкривати" и "закривати". Вы скажете, что это очень просто, например, "відкривати очі". Нет. На самом деле "очі розплющуємо" или "заплющуємо", когда прикрываем их веками. "Закрити очі" можно, например, рукой. Также "закрити очі" можно использовать как устойчивое соединение слов, которое означает "делать вид, что ничего не замечаешь", "прятать голову в песок". Так что не закрывайте глаза на проблемы", – отметил языковед.

Многие люди используют фразу "відкривати/ розкривати книжку". Но на самом деле так тоже говорить неправильно. Книжку мы "розгортаємо" или "згортаємо", а страницы не "розкриваємо", а "гортаємо".

Книгу мы "розгортаємо" и "згортаємо"/ скрин

"Что же в таком случае мы "відкриваємо", наверное, окна или двери? Но окна и двери мы тоже не "вікриваємо", а "відчиняємо" или "зачиняємо", – объяснил Авраменко.

Окно мы "зачиняємо" і "відчиняємо"/ скрин

Что касается открывания бутылки, то слово, которое стоит использовать, будет зависеть от того, как эта бутылка закрыта.

"Ну, наверное, бутылку, мы 100% уже "відкриваємо"? Да, мы бутылку "відкриваємо", но опять же не всегда. Это зависит от того, каким образом она закрыта. Если у нее есть пробка, то мы бутылку "розкорковуємо", – объяснил языковед.

Поэтому бутылку можно и "відкривати", и "розкорковувати".

"Итак, сделаем вывод. Глаза мы "розплющуємо" или "заплющуємо", книжку – "розгортаємо" або "згортаємо", окно – "відчиняємо" або "зачиняємо", а бутылку "розкорковуємо" або "відкриваємо", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно употреблять слова "відкривати" и "закривати":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "свідтак" и каково его правильное значение. Красивое украинское слово украинцы часто употребляют не в том значении, которое оно имеет на самом деле.

Также раньше Авраменко объяснил, как сказать на украинском "взгрустнулось". Не всегда некоторые русские слова и фразы можно дословно перевести на украинский. Языковед сказал, как не делать ошибок в спорных случаях.

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