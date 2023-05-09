Почему нельзя убирать паутину в доме и что она предвещает

Наши предки верили, что пауки дружат с домовым, а паутина – самый лучший ловец проблем, напастей и горестей.

https://news.glavred.info/pochemu-nelzya-ubirat-pautinu-v-dome-i-chto-ona-predveshchaet-10468867.html Ссылка скопирована

Можно ли убирать паутину в доме и как это правильно делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Паутина в доме выглядит неэстетично и говорит о том, что хозяева давненько не убирали. Это если рассуждать, исходя из логической точки зрения, но если верить народным приметам, то паутина говорит о благополучии и деньгах и может служить оберегом.

Ранее Главред писал, почему нельзя убивать пауков в доме, а сейчас разберемся, нужно ли убирать паутину в доме и как это правильно сделать.

Почему появляется паутина в доме

Паутину плетут пауки, они живут в каждом доме и городской квартире. Пауки любят плести паутину в тех местах, где больше грязи, пыли и повышенная влажность. Обычно это место за батареями, вытяжка на кухне, место за шкафом, углы.

видео дня

Из-за плохой вентиляции или сырого подвала в доме может повышаться влажность. Потому пауки и появляются в помещении.

Также пауки могут появиться в доме, в котором много тараканов, муравьев или других насекомых. Поэтому следует избавиться сначала от них, а уже потом пауков.

Что предсказывает паутина

Что значит, если паутина в доме, знали наши предки. Они верили, что пауки дружат с домовым, а паутина – самый лучший ловец проблем, напастей и горестей. Сквозь ее ячейки в дом приходят счастье и удача, а все плохое прилипает, запутывается в паутине и тает.

Паутина в углах дома указывает на места, где скопилось много негативной энергии. согласно поверьям, домовой, пытаясь вас защитить, отправил пауков сплести свои сети, которые фильтруют энергетику жилья.

Паутина над входной дверью или за ней предупреждает о слухах и сплетнях. Следует готовиться к тому, что недоброжелатели плетут интриги за вашей спиной.

Паутина над дверью или за ней внутри дома или квартиры предупреждает об обмане и лжи. Убирать такую паутину нельзя, поскольку это может только ухудшить ситуацию.

Паутина на кухне говорит о том, что скоро у хозяйки дома появится помощник.

Если, проснувшись утром, вы увидели, что паук сплел паутину на потолке прямо над кроватью - вас ждет удача в каком-то деле. Паучью сеть нельзя убирать до тех пор, пока примета не сбудется.

Если паук сплел паутину в углу окна и сидит по центру – будет хорошая погода. Если же паука в паутине нет – это к дождю.

Если случайно задеть паутину на окне, скоро вы встретитесь со старым другом.

Согласно другим суевериям, паутина на окне дома говорит о том, что он защищен от сглаза и порчи.

Если паутина на окне порвана, вас ждут неприятности.

Как правильно убрать паутину

Обычно паутину убирают веником или пылесосом. В народе говорят, что так делать нельзя. Лучше взять церковную свечу и сжечь паутину. При этом паук должен остаться жив.

Паутину можно аккуратно убрать тряпкой, смоченной в воде с солью. При этом нужно сказать: "Все плохое – уйди, а хорошее – со мной останься". Это поможет очистить дом от отрицательных воздействий.

Паука убивать нельзя. Это может обидеть или рассердить домового.

Вам также может быть интересно: