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Почему нельзя идти на кладбище в среду: в какие дни можно приходить на могилу

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2023, 10:20 обновлено 21 июля, 10:38
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В среду и в пятницу не рекомендуется приходить на кладбище. Считается, что в дальнейшем это может навредить живому человеку.
кладбище
Когда можно и нельзя ходить на кладбище / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кладбище - это не только место прощания с умершим человеком, но и место встречи с его душой. Многие приходят к могиле родного человека и рассказывают о том, что у них произошло в жизни, просят совет или просто тоскую. Однако не все знают, когда не надо ходить на кладбище.

Есть дни, когда подобный поход может навредить живому человеку. В церковном календаре есть даже специально выделенные дни для посещения кладбища и почтения памяти усопшего. Но ведь нужно помнить и о других днях.

Когда нельзя ходить на кладбище

Многие люди не знают, можно ли ездить на кладбище по средам. Некоторые люди думают, что это просто суеверие и ничего страшного в этом нет. Однако это не рекомендуется делать и подобным днем является еще и пятница.

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Считается, что в эти дни души умерших собираются вместе и их нельзя тревожить. В таком случае можно рисковать собственной жизнь, ведь не все души имеют хорошую энергетику. Однако, что касается церкви, то она с подобным высказыванием не согласна.

Также лучше не ходить на кладбище в воскресенье. Это касается и ночных посещений этого места. В первую очередь ночью нужно бояться не призраков, а ямы под вырытую могилу, ведь её можно не заметить и упасть.

Эзотерики не рекомендуют приходить на кладбище во второй половине дня, а в церковь - после захода солнца (это не касается ночной службы в церкви).

Стоит помнить и о больших праздниках, когда лучше не приходить на кладбище. Все дело в том, что эти праздники полны радости и их не нужно омрачать. Речь идет о Рождестве, Благовещение, Пасхе и Троице. В эти дни умершие души отправляются в храмы, чтобы вместе возрадоваться праздникам.

Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего

Считается, что в день рождения умершего к нему лучше не приходить на могилу. Рекомендуется помянуть человека дома в кругу семьи и близких усопшего. Также это касается и похода на кладбище в его день ангела.

Если вы задаетесь вопросом, кому нельзя ходить на кладбище? Ответ один. Независимо от времени, дня и праздника, на кладбище запрещено ходить беременным женщинам.

Когда можно ходить на кладбище

Есть дни, когда человек может прийти на кладбище и помянуть усопшего. Эти дни самые благоприятные для подобного:

  • 3-й, 9-й, 40-й день после смерти человека;
  • день смерти человека;
  • поминальные дни (понедельник и вторник недели после Пасхи);
  • 2, 3. и 4 субботы Великого поста;
  • Троицкая суббота (перед праздником Святой Троицы);
  • Дмитровская суббота - первая суббота ноября.

Стоит напомнить, что уходя из кладбища, нельзя оборачиваться и возвращаться туда, даже если что-то забыли. Прийдя домой, нужно тщательно вымыть руки, смыть с обуви кладбищенскую землю и вымыть все инструменты, которыми убирались на могиле.

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