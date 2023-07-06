Зачем класть чайный пакетик в авто: ответ удивит многих автомобилистов

Вы узнаете, зачем класть чайный пакетик в автомобиль, когда вам понадобится устранить неприятные запахи, с которым не справляются ароматизаторы.

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Чайные пакетики в салоне автомобиля могут стать настоящей находкой для водителя / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/svetlyi_domik, соцсети

Многие из нас даже не задумываются о том, зачем водителям чайные пакетики. Чаще всего мы их используем для заварки чая, затем выбрасываем. Однако пакетики действительно часто используются даже автомобилистами. Пакетик чая, если чего положить в вашем авто, впитает все лишние и посторонние запахи.

Для чего в салоне машины хранить чайные пакетики

Опытным автомобилистам хорошо известно, что зачастую избавиться от каких-либо неприятных запахов в салоне машины не помогают даже брендовые ароматизаторы. Они всего лишь маскируют, но не устраняют неприятный запах.

Однако чайные пакетики помогут справиться с этой проблемой.

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Куда кладут чайные пакетики

На первый взгляд сразу не поймешь, где именно в салоне нужно положить чайные пакетики. А вот класть их следует на сидениях авто.

Обеспечить нужный результат помогут всего несколько чайных пакетиков. Чай впитает все лишние запахи, после чего посторонних ароматов в машине уже не будет.

Важно знать, что запахи хорошо устраняют именно абсолютно сухие, но не мокрые пакетики.