Зачем класть чайный пакетик в авто: ответ удивит многих автомобилистов

Многие из нас даже не задумываются о том, зачем водителям чайные пакетики. Чаще всего мы их используем для заварки чая, затем выбрасываем. Однако пакетики действительно часто используются даже автомобилистами. Пакетик чая, если чего положить в вашем авто, впитает все лишние и посторонние запахи.
Для чего в салоне машины хранить чайные пакетики
Опытным автомобилистам хорошо известно, что зачастую избавиться от каких-либо неприятных запахов в салоне машины не помогают даже брендовые ароматизаторы. Они всего лишь маскируют, но не устраняют неприятный запах.
Однако чайные пакетики помогут справиться с этой проблемой.
Куда кладут чайные пакетики
На первый взгляд сразу не поймешь, где именно в салоне нужно положить чайные пакетики. А вот класть их следует на сидениях авто.
Обеспечить нужный результат помогут всего несколько чайных пакетиков. Чай впитает все лишние запахи, после чего посторонних ароматов в машине уже не будет.
Важно знать, что запахи хорошо устраняют именно абсолютно сухие, но не мокрые пакетики.