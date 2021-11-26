Почему нельзя долго хранить воду в бутылке из пластика - ответ эксперта / ua.depositphotos.com

Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью. Об этом рассказал в интервью Радио Sputnik эксперт и кандидат технических наук Юрий Гончар.

Выпив воду из пластиковой бутылки, многие люди не выбрасывают освободившуюся тару, а продолжают ее использовать. В нее снова заливают напитки и берут с собой, например, в офис. Но пластик не так безвреден, как может показаться.

"Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода", — рассказал Гончар.

То есть, говорит эксперт, чем дольше вода хранится в пластиковой бутылке, тем больше в ней накапливается вредных для тела органических соединений.

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