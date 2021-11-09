Эксперт пояснила, опасно ли пить воду из кулера / ua.depositphotos.com

Отнюдь не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья. Об этом в комментарии агентству "Прайм" эксперт-биохимик Мария Кулешова.

"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — отметила она.

Кулешова говорит, что нужно использовать устройство, которое фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами воду.

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