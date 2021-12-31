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Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использовать

31 декабря 2021, 09:27

Аквафаба подойдет для веганов и может заменить яичные белки во время приготовления майонеза, безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.

консервированный горошек, бобовые
Жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми можно использовать для приготовления домашнего майонеза / Фото ua.depositphotos.com

Под Новый год 2022 многие хозяйки будут готовить традиционный праздничный салат Оливье, обязательным ингредиентом которого является зеленый горошек.

Эксперты советуют не выбрасывать жидкость из банки, ведь ее можно использовать для приготовления майонеза и других блюд. К слову, этот совет касается и других консервированных бобовых (фасоли, чечевицы).

Жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми называется аквафаба, сообщает Gastronom. Во время консервирования бобовые подвергают тепловой обработке и растворимые части семян (бобов, горошин) вымываются в воду. Эту жидкость потом разливают в банки.

Как использовать жидкость от консервированного горошка

Аквафаба может заменить яичные белки во время приготовления майонеза, безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.

Чтобы избавиться от запаха бобовых, нужно добавить ваниль или лимонную кислоту.

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Как хранить аквафабу

Хранить аквафабу можно в холодильнике 4-5 дней. Еще один вариант - можно заморозить ее в формочках для льда, а потом переложить готовые кубики в пищевой контейнер и вернуть в морозилку на хранение.

Домашний майонез из аквафабы - как приготовить

Такой майонез подойдет для веганов и тех, кто следит за здоровьем, так как он получится очень легким. По консистенции майонез из аквафабы более жидкий, поэтому его хорошо использовать для заправки салатов.

Чтобы приготовить 250 г майонеза из аквафабы, вам понадобится:

  • 1 зубчик чеснока;
  • 60-70 мл аквафабы;
  • 12-14 бобов готового нута;
  • сок половины лимона;
  • 1 ст. л. дижонской горчицы;
  • 150 мл рафинированного подсолнечного масла;
  • 1-2 ст. л. оливкового масла "экстра вирджин" без сильного аромата и яркого вкуса;
  • 2 веточки укропа;
  • соль.

Все ингредиенты, кроме масел и укропа, нужно поместить в чашу блендера и взбить до однородной массы. Потом постепенно подливать подсолнечное масло, продолжая взбивать. Масса должна загустеть и быть однородной.

Сначала может показаться, что майонез из аквафабы очень жидкий. Но если он немного постоит в холодильнике, то станет гуще. После следует добавить оливковое масло и мелко нарезанный укроп.

Как сообщал Главред, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, чем заменить майонез в салатах Оливье и Селедка под шубой и стоит ли это делать.

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