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Почему мы неправильно употребляем слова "уехать" и "угнать": Авраменко объяснил значение

Алёна Воронина
8 июля 2023, 06:45
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Некоторые слова, которые прочно прижились в нашей речи, на самом деле – суржик. Но используя их, мы даже не догадываемся об этом.
Украинский язык, Александр Авраменко
Почему мы неправильно употребляем слова "уехать" и "угнать"/ скрин

В речи украинцев часто можно услышать слова "уїхати", "уйти", "угнати". Они так прочно заняли свое место в словарном запасе многих людей, что большинство даже не догадываются о неправильности их употребления.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что не так с этими словами, почему мы их неправильно употребляем, и что они на самом деле означают.

Языковед подчеркнул, что "уїхати", "уйти", "угнати" – это всё суржик или калька из русских слов.

"Надо говорить "поїхати". Например, друзья не "уїхали" к морю, а "поїхали". А "уїхати" можно в дерево, не дай Бог. Так же надо говорить "піти". Например, мы не "уйшли" в кино, а "пішли" в кино", – отметил Авраменко.

Так же правильно говорить, что автомобиль не "угнали", а "вкрали", отмечает языковед.

"Угнати" можно лопату в землю, то есть с силой всадить, воткнуть в почву. Итак, не "уйшов у відпустку", а "пішов", не "улетів в Одесу", а "полетів в Одесу", не "уїхав на роботу", а "поїхав", – объяснил Авраменко.

Украинский язык, Александр Авраменко
Почему мы неправильно употребляем слова "уйти", "уїхати", "улетіти"/ скрін

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя использовать слова "уйти", "уїхати", "улетіти":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами". Большинство людей допускают серьезную ошибку и переводят эту фразу неправильно.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает выражение "на руку ковінька". Большинство украинцев даже не догадываются, что скрывает в себе древнее выражение, пришедшее к нам от наших предков.

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