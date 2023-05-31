Почему мы неправильно благодарим: языковед Авраменко указал на серьезную ошибку

Хоть нам и кажется, что мы правильно выражаем благодарность, часто мы допускаем одну огромную ошибку.

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Авраменко указал, какую ошибку мы часто совершаем, когда выражаем благодарность/ скрин

При выражении кому-то благодарности можно самопроизвольно допустить ошибку и даже не заметить этого. Дело в том, что часто в речи украинцев "проскакивает" выражение со словом "дякую", которое на самом деле неверно.

Об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке. Он дал советы, как правильно выражать благодарность.

Языковед подчеркнул, что нельзя использовать такое выражение, как "велике дякую".

"Часто натыкаюсь в соцсетях на этикетную форму "велике дякую". Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Вы спросите, почему? А вот почему. "Дякувати" – это глагол, означающий действие. Например, что делать – "ходити", "спати", "дякувати". С глаголами прилагательные не сочетаются. Вы же не скажете "швидке ходити", "міцне спати" или "велике дякувати". Получается набор слов", – отмечает Авраменко.

Он объяснил, что прилагательные (они отвечают на вопрос "какой?") сочетаются с существительными (кто?/ что?). Например, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

Итак, правильно использовать не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" или "вельми вдячний".

Правильно говорить "дуже дякую", "щиро дякую", "вельми вдячний"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно выразить благодарность на украинском:

Раньше Авраменко рассказал, что означает слово "крислатий" в украинском языке. Такое интересное мелодическое слово широко используется, но не все догадываются, что оно означает.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает фраза "дідька лисого" и откуда она пошла. Украинцы издавна и до сих пор применяют такое выражение, но в современности уже мало кто помнит, откуда оно пошло и что значит.

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