Почему люди терпят домашнее насилие - психолог назвала первопричину

Человек может бессознательно выбирать партнера, который проявляет насилие / ua.depositphotos.com

Если человек в паре подвергается домашнему насилию, то нужно разобраться, в чем причина того, что он не прекращает эти отношения или почему не обращается в полицию или к близким и друзьям за помощью. Бездействие – это тоже выбор.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучила семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

По словам эксперта, каждый человек с самого детства впитываем в себя образ той семейной системы, в которой растет, и бессознательно все это копирует.

"Если девочка или мальчик в своей семейной системе встречаются с насилием (били маму или самих детей), психика будет настроена на повторение этого сценария. Что не пережито – должно быть повторено. Человек бессознательно будет выбирать партнера, с которым он будет в комфортных условиях. Комфортные в данном случае не означает хорошие – это значит привычные. Человек выбирает себе партнера, чтобы психика отыграла этот паттерн, то есть бессознательно будет выбираться партнер, который проявляет насилие", - объяснила Щербань.

При этом необязательно, что человек снова и снова будет повторять этот сценарий.

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"Разомкнуть этот круг можно, только познакомившись с собой, со своими убеждениями, с семейными паттернами (…) Психика всегда стремится к чему-то знакомому, близкому и родному. Насилие может быть очень родным для многих, хоть звучит это и ужасно. В 90% случаях в семейной системе обратившихся за помощью клиенток были случаи насилия: и ее били, и маму били, и бабушку били. Женщина продолжает оставаться жертвой и выбирать таких", - добавила психолог.

Чтобы изменить жизнь, нужно разобраться и осознать "как я это делаю", "почему я выбираю таких партнеров". Возможно понадобится помощь психолога.

"Без специалиста с этим сложно справиться. Чтобы попасть в глубинные пласты, должен быть специально обученный человек, который медленно проведет вас в ваши личные травмы, поможет их осознать и пережить. Только после этого вы осознаете, что все время жили в системе насилия – если не физического, то эмоционального", - отметила Щербань.

Справка. Абьюзивные отношения — отношения, в которых один из партнеров (агрессор) нарушает личные границы другого человека (жертвы), унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления его воли.

Как сообщал Главред, ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань рассказала, как избавиться от послеродовой депрессии.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

По ее словам, послеродовая депрессия может быть естественным способом перехода женщины в нормальное состояние после девяти месяцев беременности. Если такое состояние продолжается дольше, чем несколько месяцев, значит нужно принимать меры.

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