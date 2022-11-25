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Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно

25 ноября 2022, 18:43

Усы кошек являются дополнительными органами осязания и нужны им не меньше слуха, вкуса и зрения.

Кошка, кот
Почему коту нельзя обрезать усы / pixabay.com

Многие из нас слышали, что котам категорически нельзя состригать усы. Лишившись их, пушистые останутся не только без очаровательной волосатости на мордочке, но и некоторых функций организма.

Усы кошек являются дополнительными органами осязания и нужны им не меньше слуха, вкуса и зрения.

Для чего кошке нужны усы?

Они являются частью сенсорной системы и помогают кошкам ориентироваться во внешней среде: перемещаться в темноте, чувствовать приближение более крупного хищника или добычи, измерять температуру пищи и даже демонстрировать свое настроение.

Что будет, если обрезать кошке усы?

Если обрезать кошке усы и брови ножницами или состричь под машинку, питомец испытает сильный стресс и может дезориентироваться в пространстве: забиться в дальний угол комнаты, потерять аппетит и интерес к подвижным играм.

Поэтому подстригать или сбривать усы ради гигиены или эстетики нельзя. А если животное все же останется без вибрисс, например, после драки за территорию или игры с детьми, следите за ним предельно внимательно.

С координацией и походкой изменений не произойдет. Животное сохранит природную ловкость при свете дня, но будет чувствовать себя неуверенно ночью.

Резкость обоняния тоже не пострадает. Но если корм окажется в слепой зоне – у кошек это нижняя треть морды – животное найдет его не сразу.

Если волосяная луковица не повреждена, обрезанные усы отрастут за 2-3 недели. Но если этого не происходит, стоит показать питомца ветеринару. Обычно медленный рост усов связан со внутренними нарушениями в работе организма. Например, эндокринными заболеваниями или нехваткой витаминов и минералов.

Почему могут выпадать усы у кошки?

Неблагоприятные факторы окружающей среды. Горячий сухой воздух от батареи и частое пребывание под прямыми солнечными лучами в помещении делают усы ломкими и менее чувствительными.

Нехватка свежей воды. Отсутствие постоянного доступа к чистой питьевой воде или привычки потреблять достаточный объем жидкости ежедневно приводит к замедлению тока крови и дефициту кислорода в клетках. Ткани отмирают и восстанавливаются медленнее.

Что делать, если усы выпадают или ломаются?

  1. Оптимизируйте рацион. Убедитесь, что животное получает дневную норму витаминов и минералов с кормом. Если кошка ест готовые корма премиум или супер-премиум класса, включать в рацион витаминно-минеральные добавки не нужно. Вместо этого рассчитайте размер порции по текущему весу питомца. Если кот вырос и недоедает, питательные вещества будут в дефиците. Если кошка ест натуральные продукты, посоветуйтесь с ветеринаром. Вероятно, витамины нужно давать дополнительно или переходить на профессиональные полнорационные корма, сбалансированные по составу.
  2. Увлажните воздух. Проводите регулярную влажную уборку в помещении, используя увлажнитель воздуха или пиалы с водой, расставленные в каждой из комнат.
  3. Предупредите детей. Объясните детям, что кошке усы нужны не меньше, чем зрение. Поэтому дергать за них во время игры или стричь ножницами опасно для жизни и здоровья животного.
  4. Исключите доступ к свободному выгулу. Кошка без усов уязвима перед другими хищниками и не может результативно охотиться. Поэтому выпускать ее на улицу без присмотра рискованно.
  5. Обезопасьте внешнюю среду. Спрячьте колюще-режущие предметы и стекло, чтобы кот не наткнулся на них в темноте.
  6. Ограничьте доступ к батареям и открытому солнцу. Не позволяйте кошке спать рядом с отопительными приборами и подолгу сидеть под прямыми солнечными лучами.
  7. Ограничьте подвижные игры с другими животными. Часть усов может теряться в драке.
  8. Исключите источники стресса. Проводите с питомцем больше времени и следите, чтобы его не тревожили.
  9. Обратитесь к ветеринарному врачу. Если потеря усов носит массовый характер и усы не отрастают в течение месяца, покажите кошку ветеринару. Вероятно, проблема кроется в заболевании, которое до недавнего времени развивалось в скрытой форме.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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