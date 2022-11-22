Не только молоком: чем нельзя кормить котов

Чем нельзя кормить котов / pixabay.com

Коты являются одними из самых привередливых домашних животных. Они любят мясо, не прочь утащить что-то вкусненькое со стола.

Кошачий ежедневный рацион может состоять из сухого и влажного корма, или натурального питания. Кормить питомцев надо вкусной, полезной для здоровья развития и роста питомца едой.

Что нельзя есть котам из домашних продуктов

Жареное, солёное, маринованное, сладкое. Употребление этих продуктов может стать причиной расстройства пищеварительной системы, печени, привести к пищевому отравлению, диабету.

Сырое, жирное мясо слишком питательное для питомца, есть риск заразиться паразитами, может вызвать несварение, ожирение.

Печень в сыром виде вызывает метеоризм, а в вареном – запор.

Блюда со специями могут стать отравой, вызвать аллергические реакции. Хорошо, что существует гипоаллергенный корм для кошек, который поспособствует нормализации пищеварительных процессов.

Кости в речной рыбе, домашней птице, других мясных продуктах, частички в фарше могут застрять в горле, повредить желудок, пищевод.

Бобовые, помидоры, варёный картофель, авокадо, брокколи, лук, чеснок не усваиваются организмом кота, вызывают вздутие.

Виноград, изюм приводят к проблемам с почками, рвоте.

Кофе, чай. Кофеин вызывает учащённое сердцебиение, перевозбуждение, нагрузку на нервную систему.

Корм для собак при длительном употреблении приводит к недоеданию, имеет другой состав питательных веществ.

Сырые яйца увеличивают риск сальмонеллёза, заражения кишечной палочкой.

Грибы содержат вредные токсины.

Рыбные консервы, колбасы содержат опасные консерванты, нарушающие работу печени.

Орехи опасны высокой калорийностью, несварением.

Почему нельзя давать молоко кошке?

У многих владельцев котов возникает вопрос можно ли котам давать цельное молоко, ведь маленькие котята, как все млекопитающие, кормятся только им? Это действительно так, но с возрастом у многих кошек появляется непереносимость лактозы, что способно вызывать диарею, ухудшение самочувствия.

Взрослым питомцам молоко давать нельзя, но они с удовольствием поедают кефир, нежирную сметану, йогурт, ряженку.

Чем кормить кошку?

В рационе должно быть мясо (минимум раз в неделю) или субпродукты с овощным пюре или отварной кашей. Кашу варите на нежирном мясном бульоне или добавляйте растительное масло, чтобы кишечник кота функционировал стабильно.

Котов можно кормить детским питанием или мясными консервами. Также каждый день давайте кисломолочные продукты. Не солите и не перчите еду для кошки и не забывайте подкармливать минерально-витаминными добавками.

Также своего пушистика вы можете баловать магазинными кормами, которые в изобилии продаются в магазине.

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