УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Не только молоком: чем нельзя кормить котов

22 ноября 2022, 16:05

Неправильное питания может привести к проблемам со здоровьем у вашего кота.

Кот, кошка
Чем нельзя кормить котов / pixabay.com

Коты являются одними из самых привередливых домашних животных. Они любят мясо, не прочь утащить что-то вкусненькое со стола.

Кошачий ежедневный рацион может состоять из сухого и влажного корма, или натурального питания. Кормить питомцев надо вкусной, полезной для здоровья развития и роста питомца едой.

Что нельзя есть котам из домашних продуктов

  • Жареное, солёное, маринованное, сладкое. Употребление этих продуктов может стать причиной расстройства пищеварительной системы, печени, привести к пищевому отравлению, диабету.
  • Сырое, жирное мясо слишком питательное для питомца, есть риск заразиться паразитами, может вызвать несварение, ожирение.
  • Печень в сыром виде вызывает метеоризм, а в вареном – запор.
  • Блюда со специями могут стать отравой, вызвать аллергические реакции. Хорошо, что существует гипоаллергенный корм для кошек, который поспособствует нормализации пищеварительных процессов.
  • Кости в речной рыбе, домашней птице, других мясных продуктах, частички в фарше могут застрять в горле, повредить желудок, пищевод.
  • Бобовые, помидоры, варёный картофель, авокадо, брокколи, лук, чеснок не усваиваются организмом кота, вызывают вздутие.
  • Виноград, изюм приводят к проблемам с почками, рвоте.
  • Кофе, чай. Кофеин вызывает учащённое сердцебиение, перевозбуждение, нагрузку на нервную систему.
  • Корм для собак при длительном употреблении приводит к недоеданию, имеет другой состав питательных веществ.
  • Сырые яйца увеличивают риск сальмонеллёза, заражения кишечной палочкой.
  • Грибы содержат вредные токсины.
  • Рыбные консервы, колбасы содержат опасные консерванты, нарушающие работу печени.
  • Орехи опасны высокой калорийностью, несварением.

Почему нельзя давать молоко кошке?

У многих владельцев котов возникает вопрос можно ли котам давать цельное молоко, ведь маленькие котята, как все млекопитающие, кормятся только им? Это действительно так, но с возрастом у многих кошек появляется непереносимость лактозы, что способно вызывать диарею, ухудшение самочувствия.

Взрослым питомцам молоко давать нельзя, но они с удовольствием поедают кефир, нежирную сметану, йогурт, ряженку.

Чем кормить кошку?

В рационе должно быть мясо (минимум раз в неделю) или субпродукты с овощным пюре или отварной кашей. Кашу варите на нежирном мясном бульоне или добавляйте растительное масло, чтобы кишечник кота функционировал стабильно.

Котов можно кормить детским питанием или мясными консервами. Также каждый день давайте кисломолочные продукты. Не солите и не перчите еду для кошки и не забывайте подкармливать минерально-витаминными добавками.

Также своего пушистика вы можете баловать магазинными кормами, которые в изобилии продаются в магазине.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
кошка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:38

В Украину резко потеплеет: синоптики назвали даты прихода "весны"

16:33

Умер Герой Украины, советский диссидент Юрий Шухевич

16:29

"Понты" РФ: у Зеленского ответили на отказ Кремля "свергать власть" в УкраинеВидео

16:26

5 причин не выбрасывать кожуру граната в мусорное ведро

16:10

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

Реклама
16:05

Не только молоком: чем нельзя кормить котов

16:01

"Дремучая, как тундра": в РФ унизили "выскочку" Ивлееву

15:43

Как устранить царапины на зеркале: 6 способов с проверенным результатом

15:30

"Путин будет упираться": Невзлин рассказал, как скоро Украина сможет вернуть себе Крым

15:13

Vodafone резко взвинтит тарифы: украинцы узнали дату и новую ценуВидео

15:09

Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

15:00

Взрыв на Крымском мосту и ВСУ у перешейка превратят Крым в остров – генерал РоманенкоВидео

14:58

Повышение пенсий с декабря: кому и на сколько увеличат выплатыФотоВидео

14:57

"Это был публичный обман": спустя 9 месяцев Алина Паш призналась в незаконном посещении Крыма

14:57

Украина предупредила Иран о последствиях: в МИД рассказали о встрече по дронам-камикадзе для РФВидео

14:53

"Могут пострадать другие страны": Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазуВидео

14:44

Россия оставит Украину в покое: Жданов назвал единственное условиеВидео

14:42

"Народная война": Путин задумал объявить полную мобилизацию в России - СМИ

14:40

Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецептыВидео

14:28

"2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покинуть дома": в ВОЗ предупредили о "самых черных днях войны"Видео

Реклама
14:25

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в УкраинеВидео

14:10

Ракеты на исходе: потенциала РФ осталось на 3 массированные атаки - СМИВидео

14:05

"Бавовна в Москве": украинцев утешили новостями о разработке дальнобойного беспилотникаВидео

13:44

Пропагандисты РФ "похоронили" отца Путина за 10 лет до рождения диктатора

13:37

Украина может освободить все территории за 2-2,5 месяца при некоторых условиях – генерал МаломужВидео

13:33

Люди как раз получали помощь: снаряд оккупантов попал в пункт раздачи хлеба в Запорожской областиВидео

13:14

Атака на Крымский мост и закрытие неба: экс-чиновник ЮКОСа озвучил условия окончания войны в Украине

13:00

Гороскоп на 23 ноября 2022: Рыбам – забота о здоровье, а Львам – нервы

12:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

12:54

"Замахнулись" на часть Украины: МИД вызывает посла Венгрии из-за скандальной выходки ОрбанаВидео

12:50

Арестович объяснил, почему обращение Путина к шаманам – признак близкого конца войныВидео

12:49

В Украине взлетят цены на продукты: что и на сколько подорожает из-за отключений света

12:26

59-летняя Лолита выставила обвисшую грудьВидео

12:25

Лидера Red Hot Chili Peppers застукали с младшей его на 35 лет украинской актрисой

12:15

"Конъюнктурный материал": эксперт объяснил, когда Путин "кинет" Кадырова и ПригожинаВидео

12:14

От авторов "взять Киев за 3 дня": россияне начали строить "засечную линию" на границе с УкраинойФотоВидео

11:48

Стал отцом и поехал на войну: в Украине ликвидировали болельщика "Спартака" из Волгограда

11:33

Бывшая жена Виталия Кличко в спортивном луке похвасталась подтянутой фигурой йогиниВидео

11:24

"Чтобы не была ячейка "русского мира": СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую ЛавруФотоВидео

10:52

"Женщин 9 дней держали стоя в контейнере": в Мелитополе оккупанты усилили издевательства над гражданскимиВидео

Реклама
10:30

Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов

10:05

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

10:03

Путина можно приговорить за военные преступления: в США объяснили правовые механизмыВидео

09:19

5 вещей, которые нельзя делать с собакой

09:08

Карта Венгрии с частями Украины и Румынии: Орбан попал в скандал из-за шарфа с намеком на аннексиюВидео

09:08

Ракетный обстрел Ирака: будет большая война?мнение

08:41

"Пора ответить России за Вьетнам": сенатор США призвал предоставить Украине самолеты F-16

08:34

Скандал на Хмельнитчине: священник МП срывал отпевание погибшего на фронте украинского герояВидео

08:27

Расстрелял жену и пошел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали одиозного вагнеровца – "героя РФ"

07:58

Угроза массированных авиаударов: во Франции предупредили о новой тактике оккупантов РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять